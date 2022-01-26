«قسد» تعلن سيطرتها على سجن الحسكة بعد استسلام عناصر داعش

أعلنت قوات سوريا الديمقراطية، اليوم، استعادتها السيطرة على سجن الثانوية الصناعية في مدينة الحسكة بالكامل، واستسلام جميع عناصر داعش المتواجدين فيه، وذلك بعد أيام من الاضطرابات التي شهدها محيط السجن عقب محاولة هروب عدد كبير من سجناء تنظيم داعش الإرهابي منه.

استسلام جميع عناصر داعش تتويجا لحملة مطرقة الشعوب

وأكدت قوات سوريا الديمقراطية «قسد» في بيان تلقته شبكة روسيا اليوم الإخبارية، أنها تمكنت من السيطرة الكاملة على سجن الثانوية الصناعية، مؤكدة استسلام جميع عناصر داعش.

وعبر صفحتها على «فيس بوك»، نشرت قسد مقطع فيديو يُظهر دفعات جديدة من عناصر داعش استسلموا إلى قواتها في سجن الحسكة.

وأعلنت قسد قبل يومين، عدم دقة التقارير التي أشارت إلى سيطرتها الكاملة على سجن الحسكة.

استعادة السيطرة على السجن بعد اشتباكات عنيفة

وشهد حي غويران الذي يقع فيه سجن الصناعة، اشتباكات عنيفة، خلال الأيام الأخيرة، بين قسد وقوى الأمن الداخلي الكردية «الأسايش» من جانب، وداعش من جانب آخر، بعد أن هاجمت خلايا داعشية السجن وسيطرت عليه، ما يعد أكبر عملية للتنظيم الإرهابي منذ عام 2019.

واستقدمت قسد في الأيام الأخيرة تعزيزات إلى الحسكة لمواجهة عناصر داعش الذين تحصنوا داخل السجن ومحيطه، وتسلل بعضهم إلى أحياء أخرى من المدينة.

يذكر أن سجن الثانوية الصناعية يضم نحو 3.5 ألف سجين، ويعد أكبر سجن لعناصر التنظيم في العالم.

وشهدت عملية مواجهة عناصر داعش استخداما للطائرات الأمريكية، وهو ما حذرت منه روسيا التي تحتفظ بتواجد عسكري كبير في سوريا، مشيرة إلى أن ذلك يضر بالمدنيين.

كما شهدت المنطقة المحيطة بالسجن نزوحا من سكانها؛ إثر الاشتباكات والمواجهات التي اندلعت في محاولة للسيطرة على السجن.