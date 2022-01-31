بأرباح تصل إلى 321 ألف جنيه سنويا.. كيف تقيم مشروع «سوبر ماركت» ناجح؟

تعتبر تجارة المواد الغذائية، من أكثر المشروعات رواجا في مصر نظرا لكونها من السلع الاستراتيجية الهامة ومطلوبة بكافة المناطق وعلى جميع المستويات، لذلك يبحث العديد من الشباب عن دراسة جدوى مشروع «سوبر ماركت».

ويعد السوبر ماركت من أشهر المشروعات الصغيرة والمتوسطة في مصر، تزامنا مع النمو السكاني المستمر، فضلا عن امتلاك مصر العديد من المدن والمناطق الجديدة التي يجري إنشائها في الوقت الحالي، لذلك يبحث كثيرون عن دراسة جدوى مشروع السوبر ماركت.

ويهدف مشروع السوبر ماركت إلى توفير فرص عمل مناسبة لعدد من الشباب واستغلال رواج تجارة المواد الغذائية داخل السوق المصرية لتحقيق الربح وتوفير فرص العمل التي تناسب جميع الأعمار.

احتياجات افتتاح مشروع سوبر ماركت

وتتنوع مبيعات السوبر ماركت بين الزيوت، وسكر، وسمن، ومكرونة، والأرز، وغيرها من المواد الغذائية الأخرى، ويجب أن يحتوي كل سوبر ماركت معدات من بينها 2 ثلاجة عرض – 2 ديب فريزر – 3 ثلاجات مياه غازية.

وأوضحت دراسة أجراها جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة إلى الاحتياج المستمر لمنتجات السوبر ماركت وذاك يرجع لتميز تجارة المواد الغذائية بسرعة الدوران للطلب المتزايد عليها وزيادة أعداد المستهلكين، لذلك تسعى «الوطن»، لعرض دراسة جدوى مشروع سوبر ماركت في هذا التقرير.

ونشرت منصة المشروعات الصغيرة، التابعة لجهاز تنظيم المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، دراسة جدوى مشروع سوبر ماركت، مشيرة إلى أن المشروع يهدف إلى تحقيق استفادة للراغبين في فتح مشروع جديد وكذلك تلبية احتياجات المواطنين، ولفت جهاز تنمية المشروعات إلى أن احتياجات المشروع تتلخص في الآتي:

تكلفة المشروع

تقدر الاستثمارات الكلية للمشروع من خلال رأس المال والقرض بنحو 420 ألف جنيه، يتحمل صاحب القرض جزء منها والتي تتلخص في رأس المال المطلوب لبدء المشروع وتقدر وفق الدراسة بـ 313 ألف جنيه.

ولفتت الدراسة التي نشرها الجهاز إلى إصدار قرض للمستفيد يصل إلى 230 ألف جنيه، ويتم معرفة التفاصيل الخاصة بالحصول على القرض من خلال توجه الراغب في تدشين المشروع إلى جهاز تنمية المشروعات لمعرفة كافة الشروط، موضحة أنّ الأرباح خلال العام الأول للمشروع تصل إلى أكثر من 321 ألف جنيه، كما تقدر قيمة المبيعات خلال العام الأول فقط بـ 3 ملايين و45 ألف آلاف جنيه.

حجم العمالة

يحتاج المشروع إلى 4 عمال في بدايته على الأقل.