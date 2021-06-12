دراسة جدوى مشروع المخبوزات الريفية.. إمكانيات بسيطة وأرباح مذهلة

تتميز المخبوزات الريفية في مصر بصفات ونكهة مميزة، خاصة الفطائر، نتيجة لاستخدام المكونات الطبيعية وطريقة النضج الخاصة بها، ما يجعل العديد من المصريين يبحثون عن أماكن إعدادها، كما أنها تعتبر من المشاريع المربحة بشكل كبير، لذلك نطرح لكم دراسة جدوى لمشروع مخبز عيش ريفي.

إنتاج المخبوزات الريفية وبيعها في المدن لكثرة الطلب

وتعتبر منتجات المخبوزات الريفية من المنتجات المحببة لدى كثير من الأفراد، لذلك يعمل عدد من الأشخاص على إنتاجها وتجهيزها وتغليفها وتقديمها للبيع في المدن الكبرى باعتبارها من المناطق الأكثر بعدا عن هذه المنتجات، وهو ما يجعل العديد يبحثون عن دراسة جدوى مشروع مخبز عيش ريفي.

إنتاج المخبوزات الريفية أفضل استغلال لإمكانيات الريف

وقالت منصة المشروعات الصغيرة، التابعة لجهاز تنظيم المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، إن المشروع يحقق خطوات جدية لاستغلال الإمكانيات المتاحة بالريف وتحسينها من الحالة البدائية التقليدية اليدوية إلى مرحلة التصنيع المنظم والاستغلال الأمثل للطاقات والمهارات لدى أفراد المجتمع في الريف والمساهمة في رفع مستويات الإنتاج المتميز من خلال تطوير إمكانياتهم الذاتية وتوجيه الاهتمام بتطبيق الشـروط الصحية، وبالتالي التوسع في شبكة الصناعات الغذائية في مصر سواء بالمدن الكبرى أو المناطق الريفية، وهو ما يتم التأكيد عليه من خلال دراسة جدوى مشروع مخبز عيش ريفي.

مشلتت ورقاق وشعرية أبرز منتجات المخبوزات الريفية

وتتضمن منتجات المشروع:

الخبز، والفطير المشلتت، المخبوزات الجافة، الرقاق، والشعرية البلدى.

وتستعرض «الوطن» في السطور التالية دراسة جدوى مشروع مخبز عيش ريفي، وفق منصة المشروعات الصغيرة، التابعة لجهاز تنظيم المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، كالتالي:

دراسة جدوى مشروع مخبز عيش ريفي

1- الآلات والمعدات:

هزاز ميكانيكي – خالط ميكانيكي – أرفف متحركة – فرن صاج يعمل بالغاز– طاولة تشكيل – أدوات يدوية متنوعة – ميزان طبلية – أرفف حائطية – ماكينة غلق بالستيك.

2- الخامات المستخدمة:

-دقيق القمح.

- زيوت نباتية.

- ملح طعام.

- دقيق ذرة.

- ألبان.

- خميرة.

- خامات حشو مخبوزات متنوعة.

21 ألف جنيه تكلفة بدء مشروع مخبز عيش ريفي

3- التكلفة:

تقدر الاستثمارات الكلية للمشروع متمثل في رأس المال والقرض الخاص بالمشروع بقيمة 21 ألفا و812 جنيها، مقسمة كالتالي:

4- العمالة:

يتطلب المشروع 3 عمال.