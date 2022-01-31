البرد يجمد طالبا جامعيا أمريكيا حتى الموت.. درجة الحرارة 14 تحت الصفر

عُثر على شاب يبلغ من العمر 20 عاما، طالب في جامعة ولاية نيويورك أونيونتا، مجمدا حتى الموت خارج مرآب للحافلات، نتيجة انخفاض درجة الحرارة لما دون 10 درجات تحت الصفر، بحسب ما ذكرت عدد من وسائل الإعلام الأمريكية، اليوم الإثنين، وأعلنت الجامعة حالة الحداد.

وفي التفاصيل، عثر موظفو مدينة أونيونتا على الطالب تايلر لوبريستي كاسترو، الساعة السادسة صباح يوم الخميس الماضي، وكان فاقدا للوعي على الرصيف بالقرب من مرآب للحافلات، بحسب ما أعلنت إدارة شرطة أونيونتا.

محاولات لإسعاف الطالب الأمريكي المتجمد لكن دون جدوى

تم التعرف عليه من خلال بطاقة هويته الجامعية، وكان يعاني من التعرض لدرجات حرارة قصوى تصل إلى ما دون الصفر، على حد قول الشرطة، التي كانت قد استجابت إلى بلاغ قدم إليها وانتقلت إلى مكان الحادث وكانت هناك محاولات لإسعافه، وتم نقله إلى مستشفى «فوكس ميموريال» حيث أُعلن عن وفاته.

ووفقا لخدمة الأرصاد الجوية الوطنية، انخفضت درجات الحرارة في وقت مبكر من يوم الخميس في أونيونتا من 10 إلى 14 درجة تحت الصفر بحلول الساعة السادسة و50 دقيقة صباحا.

الشرطة: لا يوجد شبهات جنائية وراء وفاة الطالب

وتقول الشرطة إنها لا تزل تبحث حول سبب وجود الطالب المتوفي في هذا المكان، كما طلبت من المواطنين الحصول على مساعدة، إلا أنها أكدت في الوقت ذاته، أنه ليس هناك ما يشير إلى أن هناك شبهة جنائية في الواقعة حتى هذه اللحظة.

بدورها، قالت جامعة ولاية نيويورك أونيونتا، إن لوبريستي كاسترو التحق بها للحصول على درجة علمية في المحاسبة، كما أنه تم إدراجه في قائمة 2019 - 2020 لألعاب القوى للرجال.

وقال مسؤولو الجامعة، في بيان، إن خبر الوفاة محزن للغاية، معلنين الحداد داخل الحرم الجامعي، وأنه يتم تقديم الدعم لأسرة الطالب وأصدقائه.