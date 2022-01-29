توقعات بتجاوز أمريكا المليون وفاة بكورونا مع سرعة انتشار أوميكرون

قال موقع ديلي إنتربريس الأمريكي، إن متحور أوميكرون شديد العدوى الذي يجتاح جميع أنحاء الولايات المتحدة يتزامن معه ارتفاع حصيلة الوفيات الأمريكية اليومية بمعدل أعلى مما كانت عليه خلال موجة دلتا الخريف الماضي، مع احتمال استمرار ارتفاع الوفيات لأيام أو حتى أسابيع.

وارتفع المتوسط ​​المتداول للوفيات خلال آخر سبع أيام بفيروس كورونا في الولايات المتحدة منذ منتصف نوفمبر، حيث وصل إلى 2267 يوم الخميس وتجاوز ذروة سبتمبر التي بلغت 2100 حالة وفاة في اليوم عندما كان متحور دلتا هو المتحور السائد.

مليون وفاة في أمريكا

وفق الموقع، الآن يقدر أن متحور أوميكرون مسؤول عن جميع حالات الإصابة في البلاد تقريبًا، وعلى الرغم من أنه يسبب مرضًا أقل خطورة بالنسبة لمعظم الناس، فإن حقيقة أنه أكثر قابلية للانتقال تعني أن المزيد من الناس سيمرضون ويموتون.

وقال أندرو نويمر، أستاذ الصحة العامة في جامعة كاليفورنيا إن «متحور أوميكرون سيدفعنا إلى أكثر من مليون حالة وفاة»، مضيفا: «سيكون هناك الكثير من النقاش حول ما كان يمكن أن نفعله بشكل مختلف، وكم عدد الوفيات التي كان من الممكن منعها».

أوميكرون يمكن أن يكون قاتلا

ويشير الموقع إلى أن أعراض الإصابة بمتحور أوميكرون مثل الإنفلونزا، لكنها يمكن أن تكون قاتلة، خاصة بالنسبة للأشخاص الأكبر سنا، والذين لديهم مشاكل صحية أخرى.

في هذا السياق، قال مدير السيطرة على الأمراض والوقاية الدكتور روشيل والدنسكي هذا الأسبوع خلال إحاطة البيت الأبيض إنه كون أعراض متحور أوميكرون أكثر اعتدالا لا يعني أن الأمر سهلا.

واستدل الموقع على ذلك بأنه حتى وقت قريب، كان تشاك كولوتوا رجلا معافى ويمارس عمله بشكل طبيعي، لكن شعر بالأعراض الأولى لأوميكرون فأجرى مسحة وجاءت إيجابية، ثم توفي بعد أقل من أسبوع فقط.

وقال شقيقه إن المتوفي لم يكن حصل على لقاح كورونا لاعتقاده بعدم وضوح حجم الأعراض الجانبية للقاح.

ارتفاع معدلات الوفاة بكورونا الأسبوع المقبل بالولايات

كما أشار التقرير إلى أنه في أحد المستشفيات في كانساس، توفي 50 مريضًا هذا الشهر ويتم علاج أكثر من 200.

ونشر مستشفى جامعة كانساس في كانساس سيتي بولاية كانساس مقطع فيديو من المشرحة يظهر جثثًا مغطاة بأكياس في وحدة تبريد وعامل يضع علامة كورونا على كيس أبيض للجثث.

وقالت الدكتورة كاتي دينيس، أخصائية علم الأمراض إن المشرحة كانت في أو فوق طاقتها كل يوم تقريبًا في شهر يناير، وهو أمر غير معتاد بالتأكيد.

ومع أكثر من 878000 حالة وفاة، فإن الولايات المتحدة لديها أكبر حصيلة لضحايا كورونا بين أي دولة.

وخلال الأسبوع المقبل، ستشهد كل ولاية أمريكية تقريبًا زيادة أسرع في الوفيات، مع أنّ الوفيات قد بلغت ذروتها في عدد قليل من الولايات، بما في ذلك نيوجيرسي وبنسلفانيا وأيوا وماريلاند وألاسكا وجورجيا، وفقًا لمركز توقعات كورونا.