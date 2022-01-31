«القوى العاملة» تعين 108 شباب وصرف 372 ألف جنيه للعمالة غير المنتظمة بمطروح

أعلن محمد سعفان وزير القوي العاملة، أنَّ مديرية القوي العاملة بمحافظة مرسى مطروح عينت 108 شباب من مختلف المؤهلات بمنشآت القطاع الخاص والاستثماري، منهم شاباً من ذوي القدرات، وذلك من خلال شهادات القيد المرتدة -كعب العمل- من المسجلين بمكاتب التشغيل التابعة للمديرية والذين وصل عددهم 369 طالب عمل منهم 17 من ذوي القدرات.

وأوضح عاطف حسن درويش مدير المديرية، في تقريره للوزير عن إنجازات شهر ديسمبر الماضي، أنَّ المديرية قامت في مجال رعاية العمالة غير المنتظمة صحياً واجتماعياً باستكمال صرف منحة المولد النبوي الشريف بإجمالي 372 ألفاً و500 جنيه لـ314 عاملاً من المسجلين بالمديرية.

التفتيش على 101 منشأة

وفي مجال السلامة والصحة المهنية، فتشت المديرية على 101 منشأة، مع شن 17 حملة تفتيشية، وبحث شكوتين، وذلك للتأكّد من تطبيق الإجراءات الاحترازية لمواجهة تفشي فيروس كورونا المستجد، وتحرير 27 محضراً سلامة وصحة مهنية، وعقد ندوة توعية، فضلاً عن منح 17 ترخيصا للمنشآت.

استخراج 97 شهادة قياس مستوى المهارة ورخصة مزاولة الحرفة

وأشار مدير المديرية إلى أنَّ المديرية استخرجت 97 شهادة قياس مستوى المهارة ورخصة مزاولة الحرفة من مكاتب التشغيل التابعة للمديرية، وفي مجال التفتيش العمالي فتشت على 235 منشأة، وشن 9 حملات تفتيشية، وأسفر عن تحرير 30 محضراً لمنشآت مخالفة، وبحث 15 شكوى عمالية.