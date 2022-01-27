القوى العاملة تصرف 1.5 مليون جنيه للعمالة غير المنتظمة في الفيوم

صرفت مديرية القوي العاملة بمحافظة الفيوم، منح للرعاية الاجتماعية والصحية بواقع مليون و519 ألفا و220 جنيها كرعاية اجتماعية لـ3011 عاملا غير منتظم، وصرف 14 ألفا و336 جنيها رعاية صحية لـ247 عاملا، فضلا عن تسجيل 150 عاملا جديدا بالمنظومة.

تعيين 556 شابا

وقال محمد سعفان، وزير القوى العاملة، إنّ المديرية عيّنت 556 شابا بمنشآت القطاع الخاص والاستثماري، منهم شاب من ذوي القدرات، وذلك من خلال شهادات القيد المرتدة «كعب العمل» بمكاتب التشغيل التابعة للمديرية، وتسجيل 1785 من راغبي عمل منهم 20 من ذوي القدرات، فضلا عن استخراج 643 شهادة قياس مستوى المهارة ورخصة مزاولة المهنة.

تفتيش 269 منشأة

وقالت هناء عبدالفتاح، مدير المديرية، في تقريرها للوزير عما تم إنجازه خلال ديسمبر الماضي، إنّ المديرية انتهت في مجال التفتيش العمالي، من التفتيش على 269 منشأة، ما أسفر عن تحرير 6 محاضر للمنشآت المخالفة، فضلا عن عمل 12 حملة تفتيشية، كما تلقت المديرية 24 شكوى عمالية، جرى تسوية 6 شكاوى منها وديا، وإحالة 3 منها للقضاء، وحفظ 8 شكاوى، وتبقى 7 شكاوى ما زالت تحت البحث والدراسة، فضلا عن عقد 7 ندوات توعية للعمال.

وأضافت مدير المديرية، أنّه في مجال السلامة والصحة المهنية، انتهت المديرية من التفتيش على 123 منشأة، ما أسفر عن تحرير 27 محضرا للمنشآت المخالفة، وبحث 5 شكاوى، فضلا عن متابعة أعمال التطهير والالتزام بالإجراءات الاحترازية لمواجهة انتشار فيروس كورونا المستجد.