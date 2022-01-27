القوى العاملة تتابع تنفيذ إجازة 25 يناير وعيد الشرطة في القطاع الخاص

وجّه محمد سعفان، وزير القوى العاملة، مديري مديريات القوى العاملة ومكاتبها في المحافظات، بمتابعة تنفيذ إجازة اليوم الخميس 27 يناير 2022، التي أُعطيت للعاملين في القطاع الخاص بالشركات والمصانع، بدلا من الثلاثاء 25 يناير 2022، وذلك بمناسبة ذكرى 25 يناير وعيد الشرطة.

تشغيل العامل إذا اقتضت الحاجة في يوم الإجازة الرسمية

وأوضح وزير القوى العاملة في بيان عنه، أنّه يجوز لصاحب العمل تشغيل العامل في هذا اليوم إذا اقتضت ظروف العمل، ويستحق العامل في هذه الحالة إضافة إلى أجره عن هذا اليوم مثلي هذا الأجر.

الخميس 27 يناير إجازة بأجر في القطاع الخاص

وكانت وزارة القوى العاملة، أصدرت منشورا لمديريات القوى العاملة بالمحافظات، يقضي باعتبار الخميس 27 يناير إجازة مدفوعة الأجر للعاملين في القطاع الخاص المخاطبين بأحكام قانون العمل 12 لسنة 2003، بدلا من الثلاثاء 25 يناير 2022 بمناسبة ذكرى 25 يناير وعيد الشرطة.