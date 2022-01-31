تقرير: تراجع أسعار البن عالميًا بسبب زيادة إنتاج البرازيل

مازالت تعاني أسعار القهوة من تقلبات سعرية شديدة في العام الحالي 2022، ولكن من المتوقع أن ينخفض ​​متوسط ​​السعر السنوي للقهوة «أرابيكا» عالميًا، بفضل نمو الإنتاج المتوقع، بينما سيرتفع سعر قهوة «روبوستا» بناءً على الطلب المتزايد من المستهلكين، خاصة في ظل الاتجاه إلى البدائل الأرخص.

وذكر تقرير لهيئة الشركات الأمريكية، أن أسعار البن «أرابيكا» ستنخفض بقيمة 2٪ على أساس سنوي إلى 4.2 دولار للكيلو، بينما سيرتفع سعر البن «روبوستا» بنسبة 2٪ على أساس سنوي إلى 2.0 دولار للكيلو.

زيادة إنتاج البرازيل وراء انخفاض الأسعار

وأضاف التقرير، أن نمو وزيادة الإنتاج المتوقع في البرازيل، سيؤدي إلى انخفاض أسعار البن «أرابيكا»، خاصة بعد ارتفاع أسعار «روبوستا» بسبب زيادة الطلب، بعد أن بدأ العديد من المستهلكين في البحث عن بدائل رخيصة لأرابيكا الأغلى ثمنًا.

وأشار التقرير إلى أن البرازيل، أكبر مورد للبن في العالم بحصة 35٪ من الصادرات العالمية، صدرت 1.7 مليون طن من القهوة للخارج من يناير حتى سبتمبر 2021، وهو ما يزيد بنسبة 5.8٪ عن نفس الفترة من عام 2020، بقيمة 3.95 مليار دولار.

البرازيل وفيتنام أكبر المصدرين.. وأمريكا تسيطر على الاستيراد

وشهد عام 2020، انخفاض الصادرات العالمية من البن الأخضر بشكل طفيف إلى 6.7 مليون طن، وكانت البرازيل الدولة المصدرة الرئيسية التي زودت 2.4 مليون طن من القهوة في الخارج بحصة 35% من إجمالي الصادرات، واحتلت فيتنام حصة 18٪ من إجمالي الصادرات، مما جعلها في المرتبة الثانية، تليها كولومبيا «10٪» وإندونيسيا «5.6٪» وأوغندا «4.9٪».

وفي عام 2020 مثلت الولايات المتحدة وألمانيا المستوردين الرئيسيين للبن الأخضر في العالم بقيمة 1.3 مليون طن،و 1.1 مليون طن بنسبة 37%، واستحوذت إيطاليا «565 ألف طن» واليابان «390 ألف طن» على 15٪ أخرى من المشتريات الدولية العالمية، وإسبانيا «287 ألف طن»، فرنسا «229 ألف طن»، روسيا «198 ألف طن»، سويسرا «180 ألف طن»، هولندا «174 ألف طن»، كوريا الجنوبية «157 ألف طن»، المملكة المتحدة «156 ألف طن»، بلجيكا «146 ألف طن» واحتلت بولندا «128 ألف طن» حصصًا صغيرة نسبيًا من الحجم الإجمالي.