توقعات بارتفاع أسعار البن عالميا في 2022: أزمات تضرب المحصول

من المتوقع أن تستمر ارتفاعات أسعار القهوة العالمية في الأسواق خلال الربع الأول من العام المقبل، واحتلت منتجات البن والكاكاو والشاي قائمة السلع المرشحة لارتفاع أسعارها عالميًا في الربع الأول من العام الجديد.

«القهوة» تتصدر السلع المتوقع ارتفاع أسعارها في 2022

وأظهرت بيانات تقرير اتجاهات أسعار السلع الاستراتيجية عالميًا، الذي تصدره غرفة الصناعات الغذائية، أن القهوة تأتي على رأس القائمة المتوقع أن تشهد ارتفاعًا لتسجل 6.3 دولارًا للكيلو في شهر مارس المقبل، مقابل 4.9 دولارا للكيلو في شهر سبتمبر الماضي، و5.3 دولارا في أكتوبر، و5.7 دولارًا في نوفمبر الماضي، وكشف التقرير أن معدل التغيير في سعر قهوة «أرابيكا» الأشهر في السوق، بلغ 110.3% على أساس سنوي.

وشهدت أسعار البن العالمية بالفعل زيادات قياسية على مدار الأشهر الماضية، بدافع من أزمات الجفاف التي ضربت محصول البن في البرازيل، وتسببت الأزمة في ضياع نسبة كبيرة من المحصول في البرازيل، كما أدت أزمة سلاسل الإمدادات العالمية وارتفاع تكاليف الشحن في تفاقم أزمة المعروض والأسعار بالتبعية.

مشروبات أخرى شتوية ضمن توقعات الزيادات السعرية

ولا تشير بيانات الأسعار إلى اقتصار الزيادات السعرية على القهوة فقط، إذ أن أسعار المشروب الشتوي «الكاكاو» تشهد هي الأخرى زيادات مستمرة، فقد أكّد التقرير أن أسعار المنتج سوف تستمر في الارتفاع خلال الربع الأول من العام المقبل، وإن كان بنسب طفيفة، حيث توقع أن يسجل كيلو الكاكاو نحو 2.46 دولارا، في مارس المقبل، مقابل 2.45 دولارا للكيلو في أسعار نوفمبر الماضي.

ورغم أن التقرير لم يرصد متوسط التوقعات المستقبلية لـ أسعار الشاي في 2022، لكنه أشار إلى أن أسعار المشروب الشعبي شهدت صعودًا منذ سبتمبر حتى نوفمبر، حيث ارتفع بنسب بسيطة، مسجلًا 2.82 دولار للكيلو في نوفمبر الماضي، مقارنة مع 2.73 دولار في سبتمبر الماضي.