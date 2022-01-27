«ساكسو بنك»: أسعار القهوة ترتبط بمدى تأثير موجات الصقيع والجفاف

قال «ساكسو بنك»، في تقرير له، اليوم الخميس، إن توقعات أسعار القهوة تتوقف على مدى تأثير موجات الصقيع والجفاف، العام الماضي، سلبا على الإنتاج المرتقب حصده في البرازيل، أكبر منتج في العالم، مضيفا: «قد ترتفع أسعار قهوة أرابيكا أكثر إذا تحققت التوقعات بتراجع سلبي مرتبط بالطقس في إنتاج البرازيل خلال الأشهر المقبلة».

وكانت العقود الآجلة لبن أرابيكا في بورصة ناسداك بنيويورك، قد أغلقت، أول من أمس الثلاثاء، على ارتفاع بنسبة 2%، إذ ارتفعت أسعار قهوة أرابيكا لشهر مارس 4.95 سنتا أو 2.1% عند 2.379 دولار للرطل.

توقعات بفشل محاصيل البن البرازيلي

على الرغم من الظروف الجوية الأكثر ملاءمة في أواخر عام 2021، لا يزال قطاع البن في البرازيل، يتوقع فشلا كبيرا في المحاصيل في عام 2022 - 2023، وهو السيناريو الذي قد يحافظ على ثبات الأسعار في عام 2022، حيث أثر الطقس الجاف في شتاء عام 2021 على النباتات، ما أدى إلى دمار الأزهار في بعض الحالات في العديد من المناطق.

وبحسب منظمة القهوة العالمية، ارتفع متوسط السعر السنوي لبن أرابيكا بنسبة 36% على أساس سنوي إلى 4.51 دولار للكيلو جرام في عام 2021، بينما ارتفعت أسعار بن روبوستا بنسبة 31% على أساس سنوي إلى 1.98 دولار للكيلوجرام خلال نفس الفترة، بينما بلغ متوسط السعر الشهري في ديسمبر 2021، سعر 5.91 دولار للكيلوجرام لأرابيكا و2.48 دولار للكيلوجرام لروبوستا.

أكبر مصدري ومستوردي البن في العالم

تعد البرازيل، أكبر مورد للبن في العالم، بحصة 35% من الصادرات العالمية، وشحنت 1.7 مليون طن من القهوة للخارج من يناير حتى سبتمبر 2021، ما يزيد بنسبة 5.8% عن نفس الفترة من عام 2020، محققة إجمالي صادرات 3.95 مليار دولار، بزيادة 17% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، وقفز متوسط سعر تصدير البن البرازيلي من 2.10 دولار للكيلوجرام في يناير إلى 2.77 دولار للكيلوجرام في سبتمبر 2021.

وكانت البرازيل هي الدولة المصدرة الرئيسية التي زودت 2.4 مليون طن من القهوة في الخارج، تقريبا 35% من الحجم العالمي، بينما حصدت فيتنام (1.208 ألف طن) حصة 18% (على أساس الأطنان) من إجمالي الصادرات، مما جعلها في المرتبة الثانية، تليها كولومبيا (10%)، إندونيسيا (5.6%)، أوغندا (4.9%)، إثيوبيا (231 ألف طن)، بيرو (213 ألف طن)، ألمانيا (211 ألف طن)، الهند (206 آلاف طن)، غواتيمالا (189 ألف طن)، نيكاراجوا (149 ألف طن) والمكسيك (105 آلاف طن).

وفي عام 2020، مثلت الولايات المتحدة (1.3 مليون طن) وألمانيا (1.1 مليون طن) المستوردين الرئيسيين للبن في شكل غير محمص في جميع أنحاء العالم، حيث شكلا معا 37% من الحجم الإجمالي، بينما استحوذت إيطاليا (565 ألف طن) واليابان (390 ألف طن) على 15% أخرى من المشتريات الدولية العالمية، وإسبانيا (287 ألف طن)، فرنسا (229 ألف طن)، روسيا (198 ألف طن)، سويسرا (180 ألف طن)، هولندا (174 ألف طن)، كوريا الجنوبية (157 ألف طن)، المملكة المتحدة (156 ألف طن)، بلجيكا (146 ألف طن) واحتلت بولندا (128 ألف طن).