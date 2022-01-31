الجيش العراقي يعلن مقتل المسؤول الاقتصادي لتنظيم «داعش»

أعلنت القوات المسلحة العراقية مقتل ما يسمى بـ«المسؤول الاقتصادي» لتنظيم داعش الإرهابي، بحسب إيجاز أمني نشرته قيادة العمليات المشتركة في العراق حول العمليات التي يقوم بها الجيش ضد «عصابات التنظيم»، بحسب ما نقلت وكالة الأنباء العراقية «واع».

وتشكل العملية ضربة موجعة جديدة للتنظيم الذي كان ذات يوم يتخذ من العراق موقعا لخلافته المزعومة، فضلًا عن تورطه مؤخرًا في عملية «العظيم» التي راح ضحيتها 11 عسكريًا عراقيًا.

«الشمري»: الوكالات الأمنية تقوم بجهد متميز خلال الشهرين الماضيين

وقال نائب قائد العمليات المشتركة الفريق أول ركن عبدالأمير الشمري، في مؤتمر صحفي، عن الضربات الأمنية التي تقوم بها القوات العراقية إنَّ «هنالك جهداً متميزاً خلال الشهرين الماضيين من قبل الوكالات الأمنية لتحديد مضافات العدو، حيث تم تنفيذ استطلاع جوي على المضافات وتوجيه ضربات جوية أسفرت عن قتل الإرهابيين في هذه المضافات».

ولفت إلى أنَّ القوة الجوية العراقية تمكنت من تنفيذ 29 ضربة جوية خلال الشهر الماضي قتل خلالها 15 إرهابي وتمّ تدمير 10 مضافات وتدمير كهفين ومعسكرين، مضيفا أنَّه «خلال الشهر الجاري لغاية الآن، نفذت 22 ضربة جوية، أسفرت عن قتل 22 إرهابيًا وتدمير 4 مضافات وتدمير كهفين وبيت مهجور وعجلتين مع دراجة نارية».

وأكّد «الشمري» أنَّ الوضع الأمني على الحدود العراقية «مطمئن بالكامل»، مضيفًا أنَّ هناك سيطرة كاملة على الخط الحدود الدولية، ولفت كذلك إلى أنه «سيكون هنالك تأسيس لخط دفاعي ثاني للجيش العراقي، وأيضا 3 أفواج الأول من الشرطة الاتحادية والفوجين من الرد السريع لتعزيز قاطع لواء 17».

رئيس مكافحة الإرهاب: نواصل جمع المعلومات عن الخلايا النائمة

من جهته، قال رئيس جهاز مكافحة الإرهاب عبدالوهاب الساعدي فعاليات جهاز مكافحة الإرهاب مستمرة، ولفت إلى الحصول على معلومات كثيرة عن الخلايا النائمة المتواجدة في المناطق.

فيما قال رئيس جهاز الأمن حميد الشطري إنَ «جهاز الأمن الوطني مستمر بواجباته من خلال الجهد الاستخباري لجمع المعلومات ومقاطعتها والمساهمة مع الوكالات الاستخبارية وتنظيم هذه المعلومات وإيصالها إلى قيادة العمليات المشتركة».

وأضاف أن َّ «المعلومات التي أرسلها جهاز الأمن الوطني خلال هذا الشهر أدت إلى مقتل 28 إرهابيا من أصحاب المناصب الرفيعة في تنظيم داعش وكذلك تفكيك عدد من الخلايا الإرهابية في الموصل».