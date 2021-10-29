الجيش العراقي: اعتداءات ديالي تهدف لتأجيج الفتنة الطائفية

قال المتحدث باسم القائد العام للقوات المسلحة العراقية، اللواء يحيى رسول، أمس الخميس، إن الاعتداءات التي شهدتها محافظة ديالى، والتي أدت إلى مقتل العشرات، تهدف لتأجيج الفتنة الطائفية.

وأضاف اللواء رسول، في بيان، أن القوات المسلحة العراقية ستلاحق الجناة للمثول أمام العدالة، وفقا لما ذكرته قناة «العربية» الإخبارية.

وقتل 11 شخصاً في هجوم استهدف فجر أمس الأول الأربعاء، قرية نهر الإمام ذات الغالبية السنية، شنه مسلحون يعتقد أنهم من قرية الرشاد المجاورة ذات الغالبية الشيعية، بعد اتهامهم سكان نهر الإمام بالوقوف وراء الهجوم الذي استهدف قريتهم.

وزير داخلية العراق: سيتم إنزال أشد العقوبات بالمجرمين من «داعش» الإرهابي

وكان وزير الداخلية العراقي عثمان الغانمي، أكد في وقت سابق، أن تحقيقا شاملا فتح حول الهجوم، موضحا أنه سيتم إنزال أشد العقوبات بالمجرمين من تنظيم «داعش» الإرهابي، وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء العراقية.

وكان تنظيم «داعش» الإرهابي، شن في وقت سابق هجوما على قرية الرشاد، ما أسفر عن مقتل 15 شخصاً وإصابة 26 آخرين بجروح في حصيلة نهائية.

وكان وزير الداخلية العراقي عثمان الغانمي، اعلن في وقت سابق، أن تحقيقا شاملا فتح حول الهجوم، موضحا أنه سيتم إنزال أشد العقوبات بالمجرمين من «داعش».

وفي سياق آخر، نفت وزارة الهجرة العرقية، أمس الخميس، نزوح عوائل جديدة من قرى المقدادية الواقعة ضمن محافظة «ديالي»، في شرق العاصمة العراقية «بغداد»، داعية في بيان، وسائل الإعلام الى توخي الدقة في نقل الاخبار والتأكد من مصدرها الرسمي، لتجنب إثارة حالة من الرعب والخوف بين الناس، وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء العراقية «واع».