رئيس أركان الجيش العراقي يتفقد موقع «مجزرة العظيم» في ديالى

وصل رئيس أركان الجيش العراقي، الفريق أول ركن عبد الأمير يار الله، على رأس وفد أمني رفيع المستوى، إلى مكان مجزرة العظيم في محافظة ديالى، بحسب وصف وكالة الأنباء العراقية الرسمية «واع»، والتي سقط فيها 11 قتيلا من الجيش العراقي إثر هجوم نفذه تنظيم «داعش».

وضم الوفد نائب قائد العمليات المشتركة، الفريق أول ركن عبدالأمير الشمري، لتفقد موقع الهجوم، وكانت قيادة عمليات ديالى أعلنت، صباح اليوم، «استشهاد 11 جندياً» بينهم ضابط برتبة ملازم في منطقة حاوي العظيم بمحافظة، إثر الهجوم الذي نفذه تنظيم داعش، وطال الهجوم الإرهابي أفرادا من الفرقة الأولى في منطقة العظيم، في المنطقة الفاصلة مع حدود محافظة صلاح الدين.

محافظ ديالى: الإرهابيون استغلوا برودة الطقس لشن هجومهم

وقال محافظ ديالى، مثني التميمي، إن السبب الرئيسي في الهجوم هو استغلال عناصر داعش لبرودة الجو، وإهمال عناصر الفرقة في تنفيذ الواجب، على حد قوله، مضيفا أن «المقر محصن بالكامل، وتوجد كاميرات حرارية، ونواظير ليلية، وأيضاً هناك برج مراقبة كونكريتي».

وقال أيضا إن: «قائد الفرقة الأولى على مستوى عال من المسؤولية، لكن الإرهابيين استغلوا برودة الطقس وإهمالًا في الالتزام بتنفيذ الواجبات، ما جعل الإرهابيين ينفذون جريمتهم، ومن ثم انسحبوا إلى صلاح الدين».

مصر تدين هجوم ديالى الإرهابي.. وتؤكد ثقتها في قدرة العراق على صون أمنه

وأدانت مصر صباح اليوم بأشد العبارات، الهجوم، كما تقدمت بصادق تعازيها وخالص مواساتها للعراق الشقيق، حكومة وشعبًا، ولذوي الضحايا الأبرياء في هذا الحادث الأليم، بحسب بيان لوزارة الخارجية المصرية.

وأكدت وزارة الخارجية على تضامن مصر الكامل مع العراق فيما يتخذه من إجراءات لصون أمنه واستقراره؛ مُشددة، في الوقت ذاته، على ثقتها في قدرة العراق الشقيق على استئصال فلول الإرهاب وداعميه، وتجاوز تلك الأعمال الإرهابية الجبانة.