الجنايات تبدأ فك أحراز قضية رشوة وزارة الصحة

بدأت، محكمة جنايات القاهرة المنعقدة في التجمع الخامس، برئاسة المستشار أسامة عبدالشافي الرشيدي، ثاني جلسات محاكمة المتهمين الأربعة، في قضية رشوة وزارة الصحة، قبل قليل، وخلال الجلسة، تم فك الأحراز، وتبين أنها تضم تقرير بشأن مراجعة لجنة هيئة الرقابة الإدارية لتراخيص وزارة الصحة بتشغيل مستشفى دار الصحة.

وبيّن التقرير أنّ اللجنة اتفقت على أن بعض الملاحظات المدرجة بالتقرير هي ملاحظات عامة تتعلق بملاحظات التشغيل وتلك الملاحظات لا تمنع التشغيل ومنها ملاحظات تتعلق بالطابق الأرضي بالمستشفى.

كما أُرفق بالحرز ما يؤكد عدم قيام المستشفى بنقل العناية المركزة من الطابق الأرضي «البدروم»، إلى الطابق الأول، ونقل الطوارئ من الطابق الأرضي «البدروم»، وإنشاء مغسلة مطابقة للمواصفات لها مخرج ومدخل منفصلان، وأوضح التقرير انه لا مانع من ترخيص المستشفى حال مطابقة المعايير.