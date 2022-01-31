النفط يقترب من 92 دولار.. و«ستاندرد»: توترات الإمارات وأوكرانيا السبب

شهدت أسعار النفط العالمية خلال تعاملات أول أيام الأسبوع الجاري، ارتفاعا ملحوظا في الأسعار العالمية، ليواصل ارتفاعه على مدار الأسابيع الماضية، حيث تخطت أسعار النفط حاجز 91 دولارا للبرميل الواحد، ما يمثل ارتفاعا غير مسبوق في أسعار النفط.

وسجلت أسعار النفط خام برنت العالي ارتفاعات تقدر بنسبة 1.47% ليصل سعر البرميل إلى 91.35 دولار للبرميل الواحد، كما ارتفعت أسعار النفط خام غرب تكساس الأمريكي إلى 87.64 دولار للبرميل بارتفاع بنسبة 1.05%، حيث تسجل أسعار النفط أعلى معدلاتها منذ 7 سنوات.

وجاءت ارتفاعات أسعار النفط الكبيرة مدعومة بالتوترات الجيوسياسية التي تشهدها منطقة الشرق الأوسط خاصة في ظل الأزمات المتصاعدة بين روسيا وأوكرانيا والتي كان لها تأثير واضح في ارتفاع أسعار النفط.

كما أن إعلان وزارة الدفاع الإماراتية في 31 يناير إنّ قواتها الجوية اعترضت ودمرت صاروخا باليستيا أطلقه الحوثيون دون إصابات، أثار تخوفات كبيرة من حدوث أزمة في إمدادات النفط الاماراتي، وذلك تحسبا لإصابة الصواريخ لمنشآت نفطية يمكن أن توقف إمدادات أكبر منتجي النفط في منظمة دول أوبك.

إجراءات من الإمارات لحمايتها من اعتداء الحوثيين

وأعلنت الإمارات إنها ستتخذ كافة الإجراءات اللازمة لحماية الإمارات من أي اعتداءات، بحسب بيان نقلته وكالة أنباء الإمارات الرسمية «وام»، وقالت شركة أدنوك النفطية في 18 يناير إنها تتخذ إجراءات لضمان عدم انقطاع إمدادات المنتجات النفطية بعد أن هاجمت جماعة الحوثي اليمنية مستودعا للوقود في أبوظبي.

وضخت الإمارات ثالث أكبر منتج للنفط في منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) 2.87 مليون برميل في اليوم من النفط الخام في ديسمبر 2021، وفقًا لآخر مسح لستاندرد آند بورز جلوبال بلاتس لإنتاج مجموعة أوبك +.