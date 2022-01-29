أسعار النفط العالمية تحقق أعلى معدل لها منذ 2014 وتكسر حاجز الـ90 دولارا

حققت أسعار النفط العالمية خلال الأسبوع الماضي ارتفاعات كبيرة في الأسعار مقارنة بسعر الإغلاق الخاص بنهاية تعاملات الأسبوع السابق له، حيث اتجهت أسعار النفط أمس الجمعة إلى تحقيق مكاسب أسبوعية لها حيث لم تصل لها منذ عدة سنوات، مدفوعة بمخاوف بشأن الإمدادات وسط تصاعد الاضطرابات في كازاخستان وانقطاعات في ليبيا.

خام غرب تكساس الأمريكي يرتفع بنسبة 0.24%

وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت اليوم، بنسبة 0.77% ليسجل 90.03 دولار للبرميل، وارتفع أيضا سعر خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي بنسبة 0.24% إلى 86.82 دولار للبرميل.

وبدأت أسعار العقود الآجلة للنفط في الارتفاع بشكل كبير منذ بداية أيام العام الحالي وحتى الآن لتواصل مكاسبها طوال تعاملات الأسابيع الماضية على عكس بداية تعاملات العام الماضي والتي شهدت خسائر واضحة.

أسعار خام برنت العالمي تكسر حاجز الـ91 دولارا

وسجلت العقود الآجلة للنفط الخام ارتفاعا في تعاملات يوم الخميس الماضي، حيث قفزت أسعار النفط العالمية لأكثر من 91 دولارا للبرميل مدفوعه بضغوط من عمليات جني الأرباح، وهو ما حدث للمرة الأولى منذ أكتوبر 2014، وسط زيادة مستمرة في لأسعار النفط.

ويستهدف كبار منتجي النفط والتابعين لمنظمة البلدان المصدرة للنفط «أوبك» وحلفاءها بقيادة روسيا فيما يعرف باسم «أوبك +»، لرفع مستويات إنتاجهم، خلال الفترة المقبلة، خاصة وأن هناك ارتفاعا ملحوظا في الأسعار والطلب على النفط.

وجاءت ارتفاعات الأسعار بسبب أن إمدادات النفط الخام قد تصبح أقل خلال الفترة الحالية بسبب التوترات بين أوكرانيا وروسيا بينما تجد مجموعة «أوبك +» صعوبة في تحقيق الزيادة الإنتاجية الشهرية التي تستهدفها، حيث أدت التوترات بين البلدين إلى تخوف الكثير من المنتجين من زيادة المعروض.

وعززت أسعار النفط، المخاوف من صراع عسكري محتمل في أوكرانيا والذي من شأنه التسبب في اضطراب أسواق الطاقة وخاصة إمدادات الغاز الطبيعي إلى أوروبا، خاصة وأن أسعار الغاز الطبيعي في أوروبا تشهد ارتفاعا ملحوظا في الأسعار.