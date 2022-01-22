أسعار النفط ترتفع للأسبوع الخامس وتوقعات بوصول سعر البرميل لـ120دولارا

شهدت أسعار النفط تراجعا في الجلسة الأخيرة من الأسبوع، بينما سجلت ارتفاعا للأسبوع الخامس على التوالي، وسط ارتفاع غير متوقع في مخزونات الخام والوقود الأمريكية، بينما جنى المستثمرون الأرباح بعد أن لامست المؤشرات القياسية أعلى مستوياتها في سبع سنوات في وقت سابق من الأسبوع.

ارتفاع الخامين للأسبوع الخامس

وارتفع كل من الخامين القياسيين «برنت»، و«نايمكس» للأسبوع الخامس على التوالي، وسجلا مكاسب بنحو 2٪ هذا الأسبوع، وارتفعت أسعار النفط أكثر من 10٪ حتى الآن هذا العام بسبب مخاوف من تقلص الإمدادات.

تراجع الأسعار بآخر جلسات الأسبوع

وانخفضت العقود الآجلة لخام برنت 0.6٪ في جلسة الجمعة، لتبلغ عند التسوية 87.89 دولارًا للبرميل، فيما انخفض خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي بنحو 0.5٪ ، ليستقر عند التسوية عند 85.14 دولارًا.

عمليات جني أرباح وراء التراجعات

وقال ستيفن برينوك المحلل في شركة «PVM»، إن «التراجع الأخير يرجع على الأرجح إلى مجموعة من عمليات جني الأرباح مع عطلة نهاية الأسبوع وغياب محفزات صعودية جديدة»، وفقاً لـ«CNBC».

زيادة المخزونات الأمريكية

وأظهرت بيانات صادرة عن إدارة معلومات الطاقة، عن أول زيادة لمخزون الولايات المتحدة منذ نوفمبر ومخزونات البنزين عند أعلى مستوى في 11 شهرًا.

وقال إدوارد مويا، كبير محللي السوق في «OANDA»، أن متداولي الطاقة لم يفاجئوا برؤية تباطؤ ارتفاع أسعار النفط.

وانخفض خام غرب تكساس الوسيط بعد بناء مفاجئ للمخزونات الأمريكية وبعد خسائر فادحة في وول ستريت أدى إلى تراجع الأصول الخطرة، وفقاً لـ«CNBC».

مخاوف العرض والطلب

فيما قال محللون آخرون إنهم يتوقعون أن يكون الضغط الحالي على الأسعار محدودًا بسبب مخاوف العرض والطلب المتزايد.

وقال المحللون في بنك أوف أمريكا، إنه مع انخفاض قدرة «أوبك +» الاحتياطية، وانخفاض المخزونات وتزايد التوترات الجيوسياسية، يتوقعون رؤية سعر خام برنت عند حوالي 120 دولارًا للبرميل في منتصف عام 2022، وفقاً لـ «CNBC».

وصول الطلب لمستويات قياسية

ويتوقع بنك «UBS» أن يصل الطلب على النفط الخام إلى مستويات قياسية هذا العام، وأن يتداول خام برنت في نطاق يتراوح بين 80 و90 دولارًا للبرميل في الوقت الحالي.

في غضون ذلك ، رفع مورجان ستانلي توقعاته لسعر برنت إلى 100 دولار للبرميل في الربع الثالث، ارتفاعا من توقعاته السابقة البالغة 90 دولارا.