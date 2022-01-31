«ميتافيرس وتداعياته على التنمية» ندوة في الاتحاد العربي.. السبت المقبل

يعقد الاتحاد العربي للتنمية المستدامة والبيئة، ندوة علمية في الخامسة مساء يوم السبت المقبل، الموافق 5 فبراير 2022، بعنوان «الميتافيرس وتداعياته على التنمية المستدامة»، تحت شعار، «التغيير يقاس بالثانية»، وذلك بالتعاون مع جمعية المهندسين المصرية، حيث تجرى الندوة بمقر الجمعية بشارع رمسيس بالقاهرة.

الندوة تستهدف مواكبة التطور التكنولوجي وكيفية التعامل معه

يتزامن توقيت الندوة مع ما يشهده العالم من نمو سريع ومتزايد في أعداد مستخدمي الأجهزة والنظم الذكية، وتزايد التطور التكنولوجي في المجالات الإلكترونية ‏المتعددة، وهو ما يفرض علي المجتمعات جميعاً ضرورة التعامل معها بأعلى قدر من الجدية والاهتمام.

محاضرون من مختلف المجالات العلمية يشاركون في الندوة

ويلقى العديد من المتخصصين المشاركين في الندوة محاضرات علمية بمختلف التخصصات، ومن أبرز المشاركين، الدكتور فاروق الحكيم رئيس جمعية المهندسين المصرية، والدكتور أشرف عبد العزيز الأمين العام للاتحاد العربي لـ التنمية المستدامة والبيئة، والمستشار نادر جعفر رئيس الاتحاد، والدكتور أشرف صلاح الدين استشاري التحول الرقمي والابتكار وعضو رابطة العلماء المصريين في أمريكا وكندا.

فيما يلقي الدكتور عبد الوهاب غنيم، أستاذ الاقتصاد الرقمي، محاضرة علمية بعنوان «الميتافيرس بين الواقع والخيال».

كما يلقى الدكتور إيهاب عيد، أستاذ طب السلوك ورئيس قسم الدراسات الطبية بكلية الدراسات العليا للطفولة بجامعة عين شمس، محاضرة عن «البعد النفسي والسلوك لتقنية الميتافيرس».

يشار إلى أنَّ مفهوم التنمية المستدامة، يتمحور حول 3 مجالات رئيسية هي النمو الاقتصادي، وحفظ الموارد الطبيعية والبيئة، والتنمية الاجتماعية.

فيما يقصد بالميتافيرس العالم الافتراضي، الذي يحاول محاكاة الواقع ولكن بطريقة رقمية.