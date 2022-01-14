وزير الاتصالات: «ميتافيرس» وسيلة جيدة للتعلم ولا يجب أن تفصلنا عن الواقع

قال المهندس عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، أن تقنية «ميتافيرس»، تعتبر من أكثر الوسائل فاعلية ويمكن استخدمها في مجال التعليم، مؤكدا أنّها جيدة ولكن يجب ألا تفصلنا عن الواقع، مشيرا إلى أن التعليم هو مفتاح النهضة والحركة التنموية للمجتمع.

وأضاف الوزير لـ«الوطن»، أنّ التكنولوجيا تنتج عدد غير محدد من الفرص، لتحقيق كل هدف من أهداف التنمية المستدامة وتُمكن المجتمعات من التطور والنمو وذلك من خلال الاعتماد بشكل كبير على التقنيات الحديثة.

نجاح أي دولة ناشئة في تحقيق نهضة رقمية مرتبط بقدرتها على تحقيق أهداف التنمية المستدامة

وأكد طلعت أن التقنيات الحديثة التي تعتمد عليها التنمية المستدامة يمكن أن تحققها التكنولوجيا الرقمية وتتلخص في الذكاء الاصطناعي، وإنترنت الأشياء، والجيل الخامس، والروبوتات، والطباعة ثلاثية الأبعاد، وسلسلة الكتل، والواقع المعزز، والواقع الافتراضي، وغيرها من تكنولوجيات المستقبل.

وأشار الوزير إلى أنّ نجاح أي دولة ناشئة في تحقيق نهضة رقمية يأتي وفقًا لقدرتها على تحقيق أهداف التنمية المستدامة، وذكر أن هناك نماذج للاعتماد على التكنولوجيا في تحقيق أهداف التنمية المستدامة منها هدف القضاء على الفقر، وتحقيق التنمية الاقتصادية.

التعليم هو مفتاح النهضة

وأكد «طلعت»، أنّ التعليم هو مفتاح النهضة للمجتمع، مشيرا إلى أنّ جائحة كورونا كان لها جانب إيجابي حيث سارعت الخطى نحو التعليم الهجين الذي يُمكن أعداد أكبر من الاستفادة بالموارد التعليمية، مشددا على أنّ الرعاية الصحية لا تحقق إلا عبر الاستعانة بتكنولوجيا المعلومات.

وأوضح الوزير، أن الحكومة ضاعفت ميزانية بناء القدرات الرقمية بوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات 22 مرة خلال 3 سنوات، لترتفع من 50 مليون جنيه إلى 1.1 مليار جنيه لتدريب نحو 200 ألف شاب خلال العام المالي الحالي 2021-2022 بمختلف علوم الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.