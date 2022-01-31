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شاهد رئيسي في قضية رشوة الصحة: «الأطباء» أعطتنا موافقة بتشغيل المستشفى

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بسمة عبدالستار
04:00 م | الإثنين 31 يناير 2022
رشوة وزارة الصحة

رشوة وزارة الصحة

قال صلاح محمد قاسم، أحد شهود الشهود الرئيسين في قضة رشوة وزارة الصحة، والشريك بشركة مجموعة الاستثمار الصحي، أمام محكمة جنايات القاهرة المنعقدة في التجمع الخامس، والمتهم فيها 4 أشخاص، اليوم الإثنين، إن هناك بعض المشكلات التي كانت تواجه منح الترخيص للمستشفى، وهي وجود غرفة الرعاية المركزة والطوارئ في البدروم.

وأضاف الشاهد، خلال جلسة المحاكمة، أنه تم بعد ذلك، نقل غرفة الطوارئ من الدور الأرضي، وإلغاء غرفة العناية المركزة، وتحويلها إلى مخزن مؤقت، فضلا عن أن «نقابة الأطباء عاينت المستشفى بعدها، وأعطتنا موافقة مطابقة بالتشغيل».

وتعقد الجلسة برئاسة المستشار أسامة عبد الشافي الرشيدي، وعضوية المستشارين فتحي سليم محمد، وسامح سعيد أحمد، والدكتور عادل محمد السيوي.

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