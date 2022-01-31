الشاهد الأول في رشوة الصحة: المتهم الثالث طلب 10 مليون قالي «مبتخلصش بالسلامات والأحضان»

قال الشاهد الأول، في القضية المعروفة إعلاميا بـ«رشوة وزارة الصحة»، وذلك خلال ثاني جلسات محاكمة المتهمين الأربعة أمام محكمة جنايات القاهرة المنعقدة في التجمع الخامس، بصفته أحد الشركاء فى المستشفى، أمام محكمة جنايات القاهرة المنعقدة في التجمع الخامس، «بعد ما خرجت من المطعم بصحبة محمد الأشهب وسلمت عليه بحرارة وشكرته، حضر المتهم الثالث حسام فودة وقالي: الحاجات دي مش بتخلص بالسلامات والأحضان».

الشاهد الأول: ذهلت من مبلغ الرشوة.. وأبلغت المتهم الثالث بأن هناك شركاءً

وأوضح الشاهد الأول، أنَّ «حسام فودة رفع إيده الإتنين وشاور بأصابعه العشرة، وقال لي: المطلوب 10 مليون جنيه عشان موضوعك يخلص، ده لو كنت عايز الترخيص، في تلك اللحظة كان عندي ذهول من المبلغ وأخبرته إن معايا شركاء هرجع ليهم وهبلغه».

تعقد الجلسة برئاسة المستشار أسامة عبدالشافي الرشيدي وعضوية المستشارين فتحي سليم محمد وسامح سعيد أحمد والدكتور عادل محمد السيوي.