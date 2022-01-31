دفاع متهم في قضية «رشوة وزارة الصحة» يقدم تقريرا طبيا بإصابة موكله بكورونا
كتب:
بسمة عبدالستار
03:19 م | الإثنين 31 يناير 2022
رشوة وزارة الصحة
قدم دفاع المتهم الثاني في القضية المعروفة إعلاميًا بـ«رشوة وزارة الصحة»، أمام محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس اليوم الاثنين، تقريرا طبيا يفيد بإصابة موكله بفيروس كورونا المستجد، مؤكدا أن هذه هي المرة الثانية التي يتقدم بها بالتقرير الطبي الخاص بموكله والذي يؤكد إصابة بالفيروس.
تعقد الجلسة برئاسة المستشار أسامة عبدالشافي الرشيدي وعضوية المستشارين فتحي سليم محمد وسامح سعيد أحمد والدكتور عادل محمد السيوي.