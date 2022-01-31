السيسي يوجه بتطوير شركات قطاع الأعمال لتعزيز الصناعة الوطنية

عقد الرئيس عبدالفتاح السيسي، اجتماعا مع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وهشام توفيق وزير قطاع الأعمال العام، اليوم.

وقال المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، إنّ الاجتماع تناول متابعة جهود تطوير شركات قطاع الأعمال العام، وعرض هشام توفيق مستجدات تطوير شركات قطاع الأعمال العام، خاصةً فيما يتعلق باللوائح والنظم الإدارية والهيكلية والموارد البشرية، والتي تهدف إلى حسن إدارة أصول قطاع الأعمال العام، وميكنة إجراءات العمل، وتأهيل العنصر البشري ودعم الكفاءات المتميزة.

الرئيس يوجه بتطوير شركات قطاع الأعمال العام

ووجه الرئيس عبدالفتاح السيسي، بمواصلة جهود تطوير شركات قطاع الأعمال العام؛ للمساهمة بفاعلية لصالح الاقتصاد القومي وتعزيز الصناعة الوطنية وعملية التنمية المستدامة على مستوى الجمهورية.

السيسي يوجه الحكومة لتشجيع المواطنين لاقتناء السيارات الكهربائية

وعرض وزير قطاع الأعمال العام، الموقف التنفيذي لاستراتيجية الدولة لتعظيم استخدام سيارات الركوب الكهربائية على مستوى الجمهورية، ووجه الرئيس بالتنسيق بين مختلف الجهات الحكومية لاتخاذ الإجراءات اللازمة لتشجيع المواطنين على اقتناء سيارات الركوب الكهربائية، أخذاً في الاعتبار مردودها الإيجابي الهام على الدولة والمواطنين اقتصادياً وبيئياً وصحياً، على أن يتم العمل في هذا الإطار بالشراكة مع القطاع الخاص على نشر البنية الأساسية لمحطات الشحن على أوسع نطاق على مستوى الجمهورية، فضلاً عن تخصيص حافز أخضر لمالكي السيارات الكهربائية.