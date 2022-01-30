السيسي يوجّه «العدل» بوضع خطة متكاملة للانتهاء من القضايا المتأخرة

قال السفير بسام راضي، المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، إنّ الرئيس عبدالفتاح السيسي، اجتمع اليوم مع المستشار عمر مروان، وزير العدل، لمتابعة جهود وزارة العدل في إنجاز القضايا المتأخرة بالمحاكم، وإعداد قاعدة البيانات التشريعية القومية.

قاعدة البيانات التشريعية القومية

وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، بأنّ المستشار عمر مروان استعرض في هذا الإطار، قاعدة البيانات التشريعية القومية الصادرة عن اللجنة العليا للإصلاح التشريعي، والتي تتناول القوانين والقرارات الجمهورية وقرارات مجلس الوزراء والاتفاقيات الدولية الصادرة حتى نهاية عام 2021، حيث وجّه الرئيس، بدراسة سبل إتاحة هذه القاعدة المهمة والثرية لجميع الوزارات والجهات الحكومية والمهتمين بالشأن القانوني للاستفادة منها.

وتابع الرئيس السيسي، جهود إنجاز القضايا المتأخرة بالمحاكم المدنية ومحاكم الأسرة، أخذا في الاعتبار أنّ القضايا المدنية المتداولة بالمحاكم قبل العام 2020 تمثل 12% من إجمالي القضايا المدنية المتداولة في الأول من يناير 2020، كما أنّ قضايا الأسرة المتداولة في المحاكم قبل عام 2021 تمثل 3,5% من إجمالي القضايا المتداولة في الأول من يناير 2021، موجّها وزارة العدل ببلورة خطة متكاملة للانتهاء من القضايا خلال العام القضائي الحالي.

جهود «العدل» للحد من حالات الطلاق

وأضاف المتحدث الرسمي، أنّ وزير العدل عرض جهود الوزارة للحد من حالات الطلاق بالتعاون مع وزارة الأوقاف ودار الإفتاء، من خلال صقل المهارات المهنية والمجتمعية للمأذونين، للتأكد من وقوع الطلاق بكامل أركانه ومحاولة الصلح بين الزوجين قبل توثيق الطلاق.

واطلع الرئيس على مستجدات أعمال التطوير التقني للمنظومة القضائية وما يلحق بها من إضافات، خاصةً ما يتعلق باستخدام الذكاء الاصطناعي، فضلا عن الموقف التنفيذي لإنشاء مدنية العدالة في العاصمة الإدارية الجديدة، إضافة إلى متابعته لتنفيذ القرارات الخاصة بإدراج العنصر النسائي من بداية السلم الوظيفي للتعيين في مجلس الدولة والنيابة العامة.