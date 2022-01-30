سامي عبدالراضي: مد الأيادي لأفريقيا نهج ثابت لمصر في عهد السيسي.. (فيديو)

علق الكاتب الصحفي سامي عبدالراضي، مدير تحرير جريدة «الوطن»، على التوافق بين مصر والسنغال بخصوص أزمة سد إثيوبيا، وموقف مصر وحرصها على التفاوض والحوار للوصول لحل عادل وملزم بخصوص السد، وقال إن مباحثات الرئيسين في مصر استمرار لنهج مصر الثابت في عهد السيسي بمد الأيادي للقارة السمراء وتغيير وجهة مصر تجاه أفريقيا التي أُهملت من جانب الإدارة المصرية منذ عام 1996.

موقف مصر من سد إثيبويا ثابت

وشدد عبدالراضي على موقف مصر الثابت من أزمة سد إثيوبيا، فمصر حرصية على تنمية أفريقيا مع حفظ حقها وحصتها التاريخية في مياه النيل الذي تعيش عليه 9 دول بأفريقيا من المنبع حتى المصب في مصر والسودان، مشيرا إلى ترحيب مصر والسودان بالمفاوضات والتوصل لحلول ترضي جميع الأطراف، لكن مازال الموقف الأثيوبي صعب وبه تعنت كبير، لكن موقف مصر واضح وصريح وهو المحافظة على التفاوض للتوصل إلى حلول يحكمها القانون الدولي.

المشاورات بين السيسي ورئيس السنغال تطرقت للتنمية في أفريقيا

ولفت مدير تحرير جريدة «الوطن» خلال حديثه مع الإعلامية آية جمال الدين، والإعلامية أسماء يوسف ببرنامج «8 الصبح»، المذاع على فضائية «DMC» إلى أن الحديث والمشاورات بين الرئيس عبدالفتاح السيسي والرئيس السنغالي تطرقت للتنمية في أفريقيا واستعداد مصر لنقل خبراتها وتجاربها للدول الأفريقية، موضحا أن المشاورات تطرقت لمكافحة القارة السمراء للإرهاب، خصوصا مع إزدياد الجماعات الإرهابية في الشرق الأفريقي وفي بعض دول القارة، وتجربة مصر نصب أعين الدول الأفريقية، فمصر حاربت الإرهاب على مدار 8 سنوات حتى استطاعت القضاء عليه بنسبة تتجاوز 96%.

مصر دفعت ثمنا باهظا للقضاء على الإرهاب

وشرح عبدالراضي أن الشباب المصري من ضباط ومجندين بالشرطة المصرية والقوات المسلحة دفعوا ثمن الحرب على الإرهاب غاليا، ومصر اليوم يمكنها نقل تجربتها في محاربة الإهارب للدول الأفريقية التي تعاني من ويلات الإرهاب في الفترات الحالية.