«لوك» تامر حسني يثير جدل الجمهور: «كمية عمليات تجميل غير عادية»

تصدر «لوك» الفنان تامر حسني محركات البحث على مواقع التواصل الاجتماعي، منذ نشره صورًا جديدًا خاصة به، مساء أمس الأحد، عبر صفحته الخاصة «فيسبوك»، وشبهه الجمهور بالفنان اللبناني، وائل كفوري.

تعليقات الجماهير على «لوك» تامر حسني

وعلق أحدهم عن تامر حسني: «ليه مبقاش وائل كفوري مع إني ممكن أبقا وائل كفوري»، لترد عليه أخرى: «فعلا يشبه وائل»، وقال آخر: «تامر كفوري».

لم يتوقف الأمر عند تشبيه تامر حسني بالفنان وائل كفوري فحسب، لكن الجمهور اتهمه بإجرائه عددا من عمليات التجميل في وجهه حتى أصبح بهذا الشكل، إذ قال أحدهم: «عنيفة أوي عمليات التجميل دي»، وعلقت أخرى: «كمية عمليات تجميل غير عادية».

آخر أعمال تامر حسني

يذكر أن الفنان تامر حسني كان قد قدم مؤخرا فيلم «مش أنا»، شارك فيه بجانب حلا شيحا وسوسن بدر وماجد الكدواني ومحمد عبد الرحمن وحجاج عبد العظيم وشيرين وفايرز المالكي، وعدد آخر من الفنانين، تأليف تامر حسني، وإخراج سارة وفيق.

وكان قد شارك الفنان تامر حسني جمهوره بهذه الصور عبر صفحته الخاصة على موقع «فيسبوك»، وعلق: «كان لي الشرف أن أحيي حفل فورمولا إي العالمية بالمملكة العربية السعودية مع الجماهير الحبيبة الغالية وسط أهل الرياض الكرام».