فصل الكهرباء عن 8 قرى وتوابعها لأعمال صيانة بكفر الشيخ

‏‎أعلنت غرفة العمليات بمحافظة كفر الشيخ وشركة الكهرباء، مساء اليوم الاثنين، فصل التيار الكهربائي عن 8 قرى وتوابعها، غداً الثلاثاء، لإجراء أعمال الصيانة، بمراكز كفر الشيخ ودسوق وسيدي سالم وبيلا ومطوبس، حيث ووجه اللواء جمال نورالدين، محافظ كفر الشيخ، بالإعلان عن المناطق التي ستشهد فصل التيار الكهربائي عنها، ومن المقرر أن يتم فصل التيار الكهربائي عن تلك القرى اعتباراً من الساعة التاسعة والربع صباحاً، حتى الساعة الثالثة عصراً.

فصل التيار الكهربائي عن 5 مغذيات كهربائية

وبحسب بيان لمحافظة كفر الشيخ، سيتم فصل التيار الكهربائي عن «مغذي الراملة» بشرق كفر الشيخ، وتتأثر عمليات الفصل بقرى الراملة وتوابعها، وزهران وتوابعها، وفصل التيار الكهربائي عن «مغذي أبو زيادة» بمركز دسوق، وتتأثر بالفصل قرى أبو زيادة والشباسية، وفصل التيار الكهربائي عن «مغذي أبو غانم» بسيدي سالم، وتتأثر بعملية الفصل قرية أبو غانم وتوابعها، وفصل التيار الكهربائي عن «مغذي حازق» بمركز بيلا، وتتأثر قرية حازق وتوابعها، وفصل التيار الكهربائي عن «مغذي البرانية» بمطوبس، وتتأثر بالفصل قرية أبو دينا وجزء من كمسيون شرق.

قطع الكهرباء عن 6 مناطق السبت

وجرى فصل الكهرباء عن 6 مناطق أمس الأول السبت، بمراكز قلين ودسوق وسيدي سالم وبلطيم ومطوبس، ووجه اللواء جمال نورالدين، محافظ كفر الشيخ، بالإعلان عن المناطق التي ستشهد فصل التيار الكهربائي عنها، حيث تم فصل التيار الكهربائي عن 5 قرى وتوابعها.