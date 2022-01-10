خريطة قطع الكهرباء عن 30 قرية بكفر الشيخ غدا.. لإجراء صيانات دورية

أعلنت شركة شمال الدلتا لتوزيع الكهرباء، التنسيق مع مديرية الكهرباء في كفر الشيخ، برئاسة المهندسة غادة أبو كيلة، لقطع التيار الكهربائي عن أكثر من 30 قرية وتابع، في أكثر من 8 مراكز ومدن بالمحافة، وذلك غدًا الثلاثاء، لإجراء أعمال الصيانة.

وقالت الشركة، في إشارة حصلت عليها «الوطن»، إنه سيتم فصل التيار الكهربائي غدًا من الساعة الثامنة صباحًا وحتى الثالثة مساءً، أو حتى انتهاء الصيانة، عن نحو 30 قرية وتابع، وذلك لإجراء أعمال الصيانة الدورية، وشملت تلك المناطق منطقتي غرب وشرق كفر الشيخ، وفيهما قرى إسحاقة وتوابعها، وصندلا وتوابعها، ومنطقة المضارب، ومنطقة كلية الدراسات الإسلامية.

كما تضمنت الإشارة، فصل الكهرباء عن قرى الشباسية وتوابعها وأبو زيادة والحيطة، وأم يوسف، وبطاح، التابعتين لمركز دسوق، وقرية الربايعة وتوابعها، التابعين لمركز ومدينة سيدي سالم، وقرى 12، 77، والمجاز، وإيطاليا، ووتيرة محطة 5، التابعين لمركز الحامول، وقرى الخريجين بمطوبس، ومجلس قروي الرصيف وتوابعه بمركز الرياض.

فصل الكهرباء للصيانة الدورية للمحولات

وأوضحت الشركة، أنه غدا، الثلاثاء، ستتم أعمال الصيانة الدورية اللازمة لعدد من المحولات والأكشاك الكهربائية، وزراعة وصيانة أعمدة الإنارة اللازمة بالمناطق المستهدفة، على أن تبدأ هذه الأعمال في تمام الثامنة صباحًا، وحتى انتهاء الأعمال، أو حتى الساعة 3 مساءً، مهيبة بقاطني هذه القرى اتخاذ الحيطة والحذر.

يذكر أن شركة شمال الدلتا لتوزيع الكهرباء، تقوم بإعداد خطة دورية وإعلام هندسات الكهرباء بمحافظات الدقهلية، وكفر الشيخ، ودمياط، بمواعيد فصل التيار في إطار إجراء الصيانة الدورية، وحتى يتم إعلام المواطنين بمواعيد انقطاع الكهرباء.