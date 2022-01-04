فصل الكهرباء عن 7 مناطق بكفر الشيخ لإجراء الصيانة الدورية لمدة 6 ساعات

أعلنت شركة شمال الدلتا لتوزيع الكهرباء، بالتنسيق مع هندسة كفر الشيخ، عن فصل التيار الكهربائي عن 7 قرى بالمحافظة، اليوم الثلاثاء، لإجراء أعمال الصيانة الدورية والطارئة اللازمة بها.

ووفقا لبيان هندسة كهرباء كفر الشيخ، فإنها أخطرت الوحدات المحلية أن فصل التيار الكهربائي عن القرى الـ7، سيبدأ من التاسعة صباحا، ويستمر حتى الـ3 عصرا، أو الانتهاء من أعمال الصيانة الدورية، والأخرى الطارئة، أيهما أقرب.

فصل التيار عن 7 قرى بمحافظة كفر الشيخ

وأكدت هندسة كهرباء كفر الشيخ، أن المناطق المتأثرة بفصل التيار بمختلف مناطق المحافظة هي مدينة مسير وتوابعها، بمركز كفر الشيخ، وقرية «أبو زيادة بدسوق وتوابعها، والشباسية وتوابعها، وأبو مصفي وتوابعها بالرياض، وتيرة والمجاز بالحامول، والخريجين بمطوبس».

الكهرباء تناشد المواطنين بالحيطة والحذر

وناشدت هندسة كهرباء كفر الشيخ قاطني هذه المناطق والقرى المتأثرة بفصل التيار الكهربائي، باتخاذ الحيطة والتدابير اللازمة، طوال فترة انقطاع التيار الكهربائي حتى عودتها مرة ثانية، بعد انتهاء أعمال الصيانة بالمناطق المذكورة، حتى لا تتأثر مصالح وخدمات المواطنين بالفصل.

يذكر أن هندسة الكهرباء تخطر الوحدات المحلية بأماكن ومواعيد فصل التيار لإعلام المواطنين، حتى لا تتأثر مصالحهم بفترة الانقطاع.