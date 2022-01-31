«الضرائب»: الإعفاءات ترفع الأعباء عن محدودي الدخل في الأدوية

قال رجب محروس مستشار رئيس مصلحة الضرائب، إن الإعفاءات الضريبية، رفعت الأعباء المالية عن محدودي الدخل، موضحًا: «شيلت الضريبة من بعض السلع والخدمات مثل الأدوية بالكامل، واللقاحات، والأمصال، وأكياس الدم، وكل ذلك يستخدمه المواطن المصري».

وأضاف محروس، في مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى، مقدمة برنامج «صالة التحرير»، الذي يعرض على قناة «صدى البلد»: «أعفينا الأعلاف وجميع المنتجات الزراعية والحبوب والبقولويات، وهو ما يسمح باستخدامها من محدودي الدخل وغيرهم».

أهمية خاصة للإعفاءات الضريبية الأخيرة

تابع رئيس مصلحة الضرائب، أن الإعفاءات الضريبية الأخيرة، تعني معاملة المشروعات الموجودة في المناطق ذات الطبيعة الخاصة بنفس المعاملة في المنطقة الحرة، بسبب الإقبال على إقامة مشروعات في تلك المناطق، وبالتالي فإننا نعزز الميزة التنافسية، ونزيد إقبال المستثمرين عليها.

أحكام قانون الضريبة على القيمة المضافة

وفي وقت سابق، أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، أن القانون الجديد رقم 3 لسنة 2022 بخصوص تعديل بعض أحكام قانون الضريبة على القيمة المضافة وقانون الضريبة على الدمغة الصادر أمس يقوم بترجمة التوجيهات الرئاسية بتخفيف الأعباء عن المواطنين والصناعة الوطنية.

واكد وزير المالية، على أن القانون المذكور احتوى على إقرار إعفاءات ضريبية جديدة وكثيرة متعلقة بخدمات حيوية ذات صلة حياة المواطنين، وقطاعات حيوية أخرى من أجل مساندة الصناعة وتشجيع النمو الاقتصادى، وتراعي البعد الاجتماعي، رغم كل التحديات الدولية الناجمة عن تفشى جائحة كورونا.