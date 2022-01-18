عزة مصطفى: الموازنة الجديدة ستكون الأضخم في تاريخ مصر

أشادت الإعلامية عزة مصطفى، بقرارات الرئيس عبد الفتاح السيسي الأخيرة، التي تضمنت رفع الحد الأدنى للأجور إلى 2700 جنيه، فضلًا عن إقرار علاوتين بتكلفة نحو 8 مليارات جنيه الأولى علاوة دورية للموظفين المخاطبين بقانون الخدمة المدنية بنسبة 7% من الأجر الوظيفي، والثانية علاوة خاصة للعاملين غير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية بنسبة 13% من المرتب الأساسي بخلاف زيادة الحافز الإضافي بتكلفة إجمالية حوالي 18 مليار جنيه.

قرارات الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم

ووصفت عزة مصطفى، خلال تقديمها برنامج «صالة التحرير»، الذي يُعرض على شاشة «صدى البلد»، قرارات الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم بالمهمة للغاية، وأنه سيكون لها تأثير إيجابي على دخل المواطنين، مؤكدة في الوقت ذاته أن الرئيس السيسي خلال اجتماعه برئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، ووزير المالية الدكتور محمد معيط، استعرض مشروع موازنة العام المالي المقبل 2022- 2023، لأن الموازنة الجديدة ستكون الأضخم في تاريخ الموازنات المصرية.

الموازنة الجديدة ستكون الأضخم في تاريخ مصر

وأكدت الإعلامية، أن زيادة الحد الأدنى للأجور الحالية ليست الأولى في عهد الرئيس السيسي، بل الثالثة، فالأولى كانت في شهر يوليو 2019، عندما أصدر رئيس الجمهورية بزيادة الحد الأدنى للأجور 800 جنيه ليصل من 1200 جنيه إلى 2000 جنيه، وفي مارس الماضي 2020 أصدر رئيس الجمهورية قرارًا بزيادة الحد الأدنى للأجور 400 جنيه ليصل 2400، كما أن اليوم وصل الحد الأدنى للأجور لـ2700 جنيه بعد زيادته 300 جنيه.

الحد الأدنى للأجور لـ2700 جنيه بعد زيادته 300 جنيه

وأوضحت أنه سيتم القضاء على أزمة نقص المعلمين من خلال توجيه الرئيس السيسي اليوم بإجراء إعلان لتعيين 30 ألف مدرس سنوياً لمدة 5 سنوات، ليتم تعيين 150 ألف مدرس في 5 سنوات لسد العجز وسيكون هناك حافز إضافي جديد لتطوير المعلمين، كما أن التوجيهات ليست للمعلمين فقط، وتم تخصيص 1.5 مليار جنيه لتمويل حافز الجودة الإضافي لأعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم بالجامعات والمراكز والمعاهد والهيئات البحثية.