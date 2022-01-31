فطير ورقاق بطعم زمان من إيد «أم علي».. اسألوا عنها في كفر الشيخ

قبل 5 سنوات، قررت «رشا محمد»، الشهيرة بـ«أم علي»، أن تحترف صناعة الفطير المشلتت والعيش والرقاق الفلاحي، الغرقان بالسمن البلدي، هذه الأكلة التي يشتهيها سكان المدن بشكل كبير، لكنها معروفة من زمن بعيد في الريف المصري، فتلك الأكلة التي تحتوي على القيم الغذائية الكثيرة، يحبها الكبير قبل الصغير.

فعلى طبلية خشبية كبيرة، تجلس السيدة وقريناتها، يقمن بخبز الفطير المشلتت، يستخدمن مجموعة من الأدوات، اهمها الـ«فريرة أو الخبازة»، وهي عبارة عن خشبة كبيرة يقمن بفرد الفطير المشلتت بها، بينما يقمن بفرد الخبيز على طبلية عريضة من الخشب، ثم يضفن المكونات، وهي عبارة عن دقيق قمح وماء وملح، ويخبزن الفطير ثم يضعن الزبد أو السمن البلدي عليه.

«الفطيرة قد الشيلة» غرقانة بالسمن البلدي

«الفطيرة قد الشيلة»، شعار رفعته «أم علي» وقريناتها، لتصف حجم الفطيرة المشتلتة الكبيرة مع رخص ثمنها، بقولها: «الحمد لله، بقالنا 5 سنين شغالين ولينا زباين، علشان فطيرتنا قد الشيلة وسعرها رخيص خالص، وكله غرقان بالسمن البلدي، الناس بتحجز معانا أوردرات، لأن الفطير بريحة وطعم زمان، علشان كده ربنا بيراضينا، وبنشتغل كل أحجام الفطير كبير ومتوسط وصغير، وكله بثمن رخيص علشان الناس تاكل وتنبسط».

لم تتوقع السيدة الأربعينية أنها ستصل لمرحلة كبيرة من الإتقان في الصنعة، وقالت عن ذلك: «أول ما بدأت كنت خايفة، لكن الحمد لله أتقنت صناعة الفطير المشلتت والعيش والرقاق الفلاحي، والناس بيطلبوه كتير، وشغلت ستات معايا كمان، من كتر الطلب علينا، لأن حاجتنا فلاحي أصلية وغرقانة بالسمن البلدي».

الفطير المشلتت يبدأ من 15 حتى 35 جنيهاً

من 15 إلى 35 جنيهاً، هو سعر الفطير المشلتت لدى «أم علي»، وهو السبب الذي جعل المواطنين يقبلون على شراء الفطير والقرص والعيش الفلاحي والرقاق منها، وقالت: «عندنا الأسعار تنافسية مش هتلاقيها عند حد، بتبدأ من 15 حتى 35 جنيهاً، والفطيرة بتكفي 8 أفراد، وكمان العيش الفلاحي عليه إقبال كبير خاصةً في المدن».

لا تتمنى السيدة الأربعينية سوى أن تفتتح مصنعاً كبيراً لإنتاج المخبوزات الفلاحي، وأن تقوم بتشغيل الكثير من السيدات، واختتمت تصريحاتها لـ«الوطن» بقولها: «باتمنى أعمل مصنع كبير وأشغل الستات، خاصةً أن الناس بتحب المخبوزات الفلاحي بشكل كبير».