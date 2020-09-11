سيدة القطار لـ وزير النقل: والله مجهزالك الفطير المشلتت

قالت صفية إبراهيم أبو العزم، سيدة القطار، إنها في انتظار الفريق المهندس كامل الوزير وزير النقل، لزيارتها في منزلها بعد إعلانه أمس، أنه سيقوم بزيارتها لتكريمها بعد موقفها تجاه أحد ركاب قطار رقم 948 المنصورة/القاهرة، جندي مجند بالقوات المسلحة، قائلة: "أنا مجهزه لحضرتك فطير مشلتت.. وزيارتك لينا شرف كبير أوي"، مطالبة قيادات وزارة النقل والسكة الحديد بالتأكيد على كمسارية القطارات بالتعامل بشكل متحضر مع جموع الركاب، وعدم التجاوز في حقهم.

وأضافت "صفية"، في تصريحات لـ"الوطن"، أنها عاشت أحلى لحظات حياتها أمس، بعد تكريم وفد رئاسي لها، ومكالمة الفريق أول محمد ذكي، وزير الدفاع والإنتاج الحربي، لها، مشيرة إلى أنه لابد من جميع طوائف الشعب المصري احترام الزي العسكري، مؤكدة أنها لم تتصور تفاعل المصريين مع موقفها تجاه المجند بهذا الشكل المبهر.

وقالت "سيدة القطار"، إن رئاسة الجمهورية أرسلت لها هدية، مؤكدة أن بدلة الجيش المصري لها قدسيتها واحترامها ولن تسمح لأي شخص أن يتعامل بشكل غير لائق مع أبطال الجيش والشرطة، مقدمة الشكر لأبطال القوات المسلحة والداخلية على ما يقدمونه من تضحيات تجاه وطننا الغالي.

وبدأت الواقعة عندما انتشر فيديو على مواقع التواصل الإجتماعي، حيث كشف الفيديو أن مجند كان يستقل قطار 948 المنصورة/القاهرة، وكان لا يملك ثمن التذكرة وتشاجر معه كمسري القطار، بعد أن سخر منه ومن كمامته ومن زيه العسكري، وبلغ الاستهزاء ذروته وحاول المحصل إنزاله من القطار لأنه لم يدفع ثمن التذكرة، حتى تدخلت السيدة وقامت بدفع ثمن التذكرة للمجند.

وقدمت وزارة النقل، اعتذار رسمي بسبب واقعة قطار رقم 948 المتجه من "المنصورة - القاهرة"، عن تجاوز كمسارية قطار في حق مجند، مؤكّدة احترامها واحترام كل العاملين في السكة الحديد لجمهور الركاب بوجه عام وكل أفراد القوات المسلحة الباسلة والشرطة على وجه الخصوص.