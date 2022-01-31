عميد زراعة عين شمس: الإعفاءات الضريبية ستقلل أسعار الدواجن قريبا

أشاد الدكتور أحمد جلال عميد كلية الزراعة في جامعة عين شمس، بالإعفاءات الضريبية، مؤكدًا أن لها عائدًا على محدودي الدخل، ولفت إلى أن معظم السلع الزراعية في مصر يحكمها القدرة الشرائية للمستهلكين وليست خاضعة لقانون العرض والطلب، ففي ظل أزمة كورونا أصبح المنتج المحلي له قيمة كبيرة جدًا.

دعم مدخلات الإنتاج والإعفاءات الضريبية

وأضاف «جلال» في مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى، مقدمة برنامج «صالة التحرير»، الذي يعرض على قناة «صدى البلد»، أن دعم مدخلات الإنتاج وإعفاءها من الضرائب يسهم بصورة كبيرة جدا في دفع عجلة الإنتاج ودعم الاقتصاد الوطني، لافتًا إلى أن الدولة المصرية تتحرك بصورة كبيرة جدا وتسعى إلى تذليل العقبات أمام المستثمرين في قطاع الزراعة.

رفع المعاناة عن المواطنين

وتابع عميد كلية الزراعة في جامعة عين شمس، أن هذا الاهتمام يتمثل في رفع المعاناة عنهم، ومن ثم رفع المعاناة عن المواطنين، وبخاصة محدودي الدخل، موضحًا أن ضريبة القيمة المضافة على إضافات الأعلاف المستوردة من الخارج كانت تمثل ما يتراوح بين 12% إلى 15% في تكلفة العلف، وهو ما كان يؤدي إلى زيادة المستقطع من المنتج، وبالتالي كان يتأثر المستهلك والمواطن البسيط، حيث تمثل هذا الأمر في ارتفاع أسعار لحوم الدواجن والبيض.

وأردف، أن التخلص من الـ14% ينتج عنه انخفاض سعر العلف الإجمالي بنحو 15% وهو ما ينعكس بالإيجاب على سعر المنتج النهائي، لأن العلف يمثل نحو 70% من مدخلات صناعة الدواجن، وبالتالي سيكون هناك انفراجة كبيرة لدى محدودي الدخل.