متحدث الري: دلتا نهر النيل من المناطق التي قد تتعرض للغرق

قال محمد غانم، المتحدث باسم وزارة الموارد المائية والري، إن التغيرات المناخية تؤثر وتمس ملف المياه بشكل خطير في أكثر من جانب، موضحًا أن دلتا نهر النيل من المناطق التي قد تتعرض للغرق بسبب ارتفاع منسوب سطح البحر، وهذا يستلزم من مصر اتخاذ إجراءات لحماية الشواطئ، وهو ما تفعله حاليًا.

توجيه أنظار العالم للقضية

وأضاف «غانم» في مداخلة هاتفية مع برنامج «الحياة اليوم» المذاع على قناة الحياة الفضائية، وتقدمه الإعلامية لبنى عسل، مساء اليوم الاثنين، أن الوزارة لديها جناح للمياه على هامش مؤتمر المناخ المقبل الذي ستنظمه مصر، لتوجيه أنظار العالم كله لقضية المياه وتأثرها بشكل كبير بالتغيرات المناخية، وهذا توجه تسعى له الوزارة من خلال عدة أمور مثل اللقاءات مع المسؤولين في العالم، وهم لديهم نفس الشعور بأن قضية المياه يجب أن توضع على رأس أجندة التعامل مع التغيرات المناخية.

وتابع المتحدث باسم وزارة الموارد المائية والري، أن المياه تعتبر أكثر العناصر المتأثرة بالتغيرات المناخية، وسوف تؤثر على كميات الأمطار وأماكن سقوطها، وفي مصر حاليًا نشهد ذلك، وخلال السنوات الأخيرة أصبحت السيول أكثر تطرفًا واختلافًا في كمياتها وأماكن سقوطها، إضافة إلى درجات الحرارة التي تأثرت بالتغيرات المناخية، وكلما ارتفعت درجة الحرارة احتاجت النباتات إلى كميات أكثر من المياه، إضافة إلى تأثير التغيرات المناخية على منابع الأنهار لأنها تتأثر بالأمطار.

قضية عالمية لا تؤثر على مصر فقط

وشدد على أن هذه القضية لا تؤثر على مصر فقط، ولكنها تؤثر على العديد من الدول، ولذلك فإن كل دولة تقدم الأبحاث والتجارب الناجحة التي عاشتها في مكافحة آثار التغير المناخي والتكيف معها، ومصر ستستخدم المعرض لعرض تجربتها في حماية 110 كيلومترات من الشواطئ، وإنشاء 1500 منشأة للحماية من أخطار السيول، إضافة إلى إجراءات تبطين الترع للاستفادة الأمثل من المياه، وتقليل الأضرار التي تقع على الموارد المائية.