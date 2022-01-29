الري: إجراءات عاجلة لتخفيض مناسيب المياه المرتفعة في بحيرة وادي مريوط

اتخذت وزارة الري، عددً من الإجراءات الهامة في ضوء توجيهات الدكتور محمد عبدالعاطي وزير الموارد المائية والري لأجهزة الوزارة نحو التعامل الفوري مع ارتفاع مناسيب المياه فى بحيرة وادي مريوط والناتج عن الأمطار الغزيرة التي تشهدها مدينة الإسكندرية.

تركيب 5 طلمبات ووحدتي طوارئ لخفض منسوب المياه بالبحيرة

وقال بيان لوزارة اليوم، ركبت أجهزة مصلحة الميكانيكا والكهرباء التابعة للوزارة 4 طلمبات متحركه تعمل بالديزل ووحده واحدة تعمل بالكهرباء، إضافة لوحدتي طوارئ سبق تركيبها في شهر سبتمبر الماضي لخفض منسوب المياه بالبحيرة، ومن المقرر أنَّ يتمّ زيادة عدد الوحدات التي تعمل بالكهرباء إلى 5 وحدات لضمان استمرار تشغيل الوحدات بكامل طاقتها.

تجريف مصرف غرب النوبارية للمساهمة في تخفيض مناسيب المياه

كما نفذت الهيئة المصرية العامة لمشروعات الصرف أعمال تجريف لمصرف غرب النوبارية عند موقع محطة الثروة السمكية للمساهمة في تخفيض مناسيب المياه في بحيرة مريوط والتي تلقي مياهها علي مصرف غرب النوبارية.

تكريم القائمين على تنفيذ أعمال خفض المناسيب

وصرح عبدالعاطي أنَّه جرى اتخاذ هذه الإجراءات العاجلة بما يضمن الحفاظ على منسوب المياه الآمن بالبحيرة وحماية الطرق المارة بالبحيرة وحماية الأراضي والمنشآت بالمناطق المحيطة من الغرق، وأنه جرى العمل بشكل مستمر لإنجاز هذه الأعمال ليلًا وصباحًا.

وأشار إلى أنَّه سيجرى تكريم القائمين على تنفيذ هذه الأعمال نظرًا لسرعة استجابتهم باتخاذ إجراءات عاجلة لخفض منسوب المياه، مبينًا أنَّ هذه الإجراءات تمت بالتنسيق مع الجهات المعنية وهيئة الثروة السمكية وشركة توزيع كهرباء الإسكندرية.