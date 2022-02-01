على 419 فدانا.. أبرز المعلومات عن التجمع العمراني «صواري» بغرب كارفور بالإسكندرية
كتب:
محمد عدلي
01:03 ص | الثلاثاء 01 فبراير 2022
التجمع العمراني «صواري» بغرب كارفور بمحافظة الإسكندرية
تعمل الدولة بالتوازي مع إنشاء المدن الجديدة في مختلف أنحاء الجمهورية، على تطوير المحافظات والمدن القائمة وذلك من خلال تنفيذ مشاريع التطوير والبنية التحتية، ومشاريع القضاء على العشوائيات والمناطق غير الآمنة.
ومن بين تلك المشاريع التي تنفذها الدولة التجمع العمراني «صواري» الواقع بمنطقة غرب كارفور بمحافظة الإسكندرية، والذي يعد من المشاريع المهمة التي تنفذها وزارة الإسكان والمرافق ممثلة في هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة.
المشروع يهدف لتوفير أنماط الإسكان المتنوعة
ويعد مشروع «صواري» من المشروعات التنموية المهمة والتي تهدف لتوفير أنماط الإسكان المتنوعة، والخدمات الاستثمارية، بالإضافة للمساهمة في زيادة المشروعات التنموية بمحافظة الإسكندرية.
ونشرت الوزارة فيديو عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، يرصد آخر تطورات العمل بمشروع صواري غرب كارفور بمحافظة الإسكندرية.
وخلال النقاط التالية تستعرض لكم «الوطن»، كل ما تريد معرفته عن التجمع العمراني «صواري» بغرب كارفور بمحافظة الإسكندرية.
- تبلغ المساحة الإجمالية لمشروع «صواري» 419 فدانا.
- تم صدور القرار الجمهوري رقم 225 لسنة 2019 لتنفيذ المشروع.
- يحتوي المشروع على 64 برجاً سكنياً تضم 3068 وحدة سكنية تعرف باسم «أبراج صواري» والمقامة على مساحة 60 فداناً.
- يتكون كل برج من (بدروم + أرضي + 12 دورا متكررة - من الوحدات السكنية كاملة التشطيب على أعلى مستوى.
- تتراوح مساحة الوحدات بأبراج صواري من 140م² إلى 280م²
- يضم «صواري» مشروع فيلات على مساحة 57 فدانا، ويشمل 310 فيلات سكنية.
- تم توقيع بروتوكول تعاون بين هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة والهيئة الهندسية للقوات المسلحة وعدد من المستثمرين، لتنمية مساحة 250 فدانا بالمشروع وذلك ضمن المرحلة الثانية.
- من المقرر الانتهاء من تنفيذ أعمال المرحلة الأولى بمشروع «صواري» في نهاية يونيو 2022.