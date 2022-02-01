على 419 فدانا.. أبرز المعلومات عن التجمع العمراني «صواري» بغرب كارفور بالإسكندرية

تعمل الدولة بالتوازي مع إنشاء المدن الجديدة في مختلف أنحاء الجمهورية، على تطوير المحافظات والمدن القائمة وذلك من خلال تنفيذ مشاريع التطوير والبنية التحتية، ومشاريع القضاء على العشوائيات والمناطق غير الآمنة.

ومن بين تلك المشاريع التي تنفذها الدولة التجمع العمراني «صواري» الواقع بمنطقة غرب كارفور بمحافظة الإسكندرية، والذي يعد من المشاريع المهمة التي تنفذها وزارة الإسكان والمرافق ممثلة في هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة.

المشروع يهدف لتوفير أنماط الإسكان المتنوعة

ويعد مشروع «صواري» من المشروعات التنموية المهمة والتي تهدف لتوفير أنماط الإسكان المتنوعة، والخدمات الاستثمارية، بالإضافة للمساهمة في زيادة المشروعات التنموية بمحافظة الإسكندرية.

ونشرت الوزارة فيديو عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، يرصد آخر تطورات العمل بمشروع صواري غرب كارفور بمحافظة الإسكندرية.

وخلال النقاط التالية تستعرض لكم «الوطن»، كل ما تريد معرفته عن التجمع العمراني «صواري» بغرب كارفور بمحافظة الإسكندرية.