تعليم الإسكندرية: امتحان الدراسات في مستوى الطالب المتوسط

أكد الدكتور محمد سعد مدير مديرية التربية والتعليم في الإسكندرية، أن التقارير الواردة إلى غرف عمليات الإدارات التعليمية الثماني أو غرفة العمليات المركزية بالمديرية، بينت أن امتحان الدراسات الاجتماعية الذي أداه طلاب الشهادة الإعدادية لم يكن به أية شكاوى أو عقبات بشأن مستوى الامتحان أو مدى وضوح الورقة الامتحانية حيث كان في مستوى الطالب المتوسط.

وأضاف مدير تعليم الإسكندرية في تصريحات صحفية منذ قليل، على هامش متابعة امتحانات الفصل الدراسي الأول للشهادة الإعدادية العام والمهني للعام الدراسي 2021 / 2022 من خلال غرفة العمليات بالمديرية، أن طلاب الشهادة الإعدادية أدوا صباح اليوم الاثنين امتحان مادة الدراسات الاجتماعية.

ويؤدي طلاب الصف الأول الثانوي العام امتحان مادتي الفيزياء، والفلسفة والمنطق على فترتين متتاليتين، وتستمر امتحانات الصفين الأول والثالث من صفوف النقل بالتعليم الفني.

التشديد على الإجراءات الاحترازية في امتحانات الإسكندرية

وأكد سعد أنه أصدر تعليمات مشددة لمديري عموم الإدارات بمتابعة العملية الامتحانية والالتزام بكافة الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية التي أقرّتها وزارة الصحة والسكان، حيث تقوم اللجان باستخدام الكواشف الحرارية ونشر ملصقات التوعية بمخاطر فيروس كورونا وكيفية مجابهته، والتزام الجميع من الطلاب والملاحظين وجميع القائمين على العملية الامتحانية بارتداء الكمامات ومراعاة التباعد الاجتماعي الآمن.

متابعات امتحانات منتصف العام الدراسي في الإسكندرية

هذا وقام مديرو عموم الإدارات بمتابعات ميدانية للجان الامتحانات،وقام شريف فتحي مدير عام إدارة المنتزه بمتابعة لجان تحسين الصحة، ومحمد رجب الفضالي، وسان فنسان ميامي، ولجنة النظام والمراقبة.

وتابعت همت أبو كيلة مدير عام شرق لجنة أبيس الأولى الإعدادية، والشهيد كمال كريم، وأبيس الثانية والسادس من أكتوبر، فيما تابعت علا سليمان مدير عام وسط لجنة الحضرة الابتدائية وابن أنس الرسمية لغات وطه حسين الإعدادية بنات، فيما تابع سامي دياب مدير عام الجمرك لجنة الإسكندر الرسمية لغات ولجنة قاسم أمين الإعدادية الأنفوشي الثانوية بنون ولجنة النظام والمراقبة.

كما تابع عادل حسين مدير عام العجمي لجنة محمد علي المسيري الإعدادية بنات، ولجنة النظام والمراقبة، كما تابع هشام عثمان مدير عام العامرية لجنة روفيدة الأسلمية الرسمية لغات، وتابعت هبة سليمان وكيل إدارة برج العرب لجنة بغداد الإعدادية وفلسطين الإعدادية ومدرسة بغداد الثانوية.

وفي سياق متصل أوضح سعد في تعليماته لمديري عموم الإدارات وموجهي عموم المواد ولجان النظام والمراقبة على الدقة التامة في تقدير الدرجات ومراجعة الأوراق الامتحانية وعمليات رصد الدرجات.