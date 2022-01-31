خالد تاج الدين عن منشور إهانة الفنانين بسب مباراة المنتخب: «كنت بهزر»

أثار الشاعر خالد تاج الدين، حالة من الجدل، بعد مشاركته منشورًا عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، أهان فيه الفنانين، حيث طالبهم بعدم السفر لمشاهدة مباراة منتخب مصر والكاميرون، ضمن نصف نهائي بطولة أمم أفريقيا، قائلا: «وشكم وحش على المنتخب».

خالد تاج الدين يوضح حقيقة مطالبته عدم سفر الفنانين لحضور مباراة المنتخب

ورد الشاعر خالد تاج الدين خلال تصريحات خاصة لـ«الوطن»، على الانتقادات الموجهة له، قائلا: «إن المنشور أساء الجمهور فهمه»، موضحا «طبعا أنا بهزر إزاي هشتم الفنانين وأنا واحد منهم هي دي المشكلة إن الواحد ساعات بيهزر والناس بتاخدها على أنها جد ويحصل مشكلة».

وأكد تاج الدين أنه على الرغم من كل الأعمال الفنية التي يقدمها فأنه يحب دائما أن يشارك جمهوره بمنشورات كوميدية أكثر من الحديث عن أعماله «أنا دايما بحب أقعد أعمل كوميك على صفحتي وأهزر مع الناس وأتواصل معاهم أكتر ما أتكلم على شغلي».

وتابع «تاج الدين»، أن هذا المنشور هو كان مجرد كوميك على واقعة سفر الفنانين الى أم درمان لمتابعة مباراة مصر والجزائر وخسارة المنتخب «فقولت خلاص الفنانين يتفرجوا من هنا علشان المنتخب يكسب وبعدين نروح نقابلهم في المطار».

خالد تاج الدين يطالب الفنانين بعدم السفر للمنتخب

يذكر أن الشاعر خالد تاج الدين شارك جمهوره بمنشور منذ قليل عبر صفحته الخاصة على موقع «فيس بوك» قال فيه: «ياريت من كل قلبي مشوفش حملة سفر الفنانين لمباراة قبل النهائي بصراحة وشكم وحش على المنتخب».

وكان قد شارك خالد تاج الدين مؤخرا في حفل توزيع جوائز «JOY AWARD» التي تم إقامتها في مدينة الرياض بالمملكة العربية السعودية وسط حضور عدد كبير من الفنانين منهم جون ترافولتا وسلمان خان وعدد من النجوم العرب.