إصابة الشاعر خالد تاج الدين بفيروس كورونا

أعلن الشاعر خالد تاج الدين اصابته منذ قليل بفيروس كورونا المستجد «كوفيد 19» عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك».

وقال «تاج الدين» من خلال منشوره:«الحمدلله بعد الأشعة المقطعيه ايجابي كورونا .. بس قدها وقدود وهتعدي ان شاءالله .. ماتقلقوش هو دور برد بس غلس حبتين ».

جدير بالذكر أن «تاج الدين» كان قد شارك مؤخرا فى البوم عمرو دياب الجديد «يا أنا يا لأ» بأغنية و«أنا معاك» والتى حققت نجاحا كبيرا فور طرحها منذ أيام.

وجاءت الأغنية من ألحان خالد عز، وتوزيع عادل حقي، وميكس وماستر أمير محروس.

يذكر أن الشاعر الغنائي خالد تاج الدين قدم خلال مسيرته عدد كبير من الأغنيات الهامة والشهيرة منها «يوم ورا يوم» لـ سميرة سعيد والشاب مامي، «ليلي نهاري، قصاد عيني» مع عمرو دياب، «هنقول احنا لسه حبايب» مع مصطفى قمر.