خالد تاج الدين يطرح كليب أغنيته الجديدة «كاجو» اليوم

يطرح الشاعر خالد تاج الدين، كليب أغنيته الجديدة بعنوان «كاجو»، وذلك عبر موقع المشاهدات «يوتيوب»، ومواقع التواصل الاجتماعي، ويحمل الفيديو كليب بصمات المخرجة بتول عرفة.

خالد تاج الدين شاعر غنائي ومطرب راب في نفس الوقت

وسبق وأن قام الشاعر خالد تاج الدين، بطرح عدد من أغنيات «الراب» وغناءها بنفسه بطريقته الخاصة، بخلاف مشروعاته الفنية المتعلقة بكتابة الأغاني لعدد من نجوم الفن الذين يتعاون معهم أبرزهم الفنان عمرو دياب، ونانسي عجرم الذي تعاون معها مؤخرًا من خلال أغنية «جاية معاك».

وشوّق خالد تاج الدين، جمهوره ومتابعيه لأغنيته الجديدة «كاجو» وذلك قبل ساعات من طرحها، من خلال نشر مقطع فيديو للكليب المرتقب عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك».

أغنية «كاجو» كلمات وألحان وغناء خالد تاج الدين، لحن الكورس ميكس، ماستر خالد عز، وإخراج الفيديو كليب لبتول عرفة.

وفي شهر مارس الماضي، بالتزامن مع عيد الأم وقتها، طرح الشاعر ومطرب الراب خالد تاج الدين كليب أغنية «Mother دكر» هدية منه لكل أم تتحمل مسئولية أبناءها، والأغنية من كلماته وألحانه أيضًا، توزيع وليد شراقي، ماستر خالد عز، والفيديو كليب من إخراج أيمن نور، والذي تضمن صور لعدد من الفنانات اللاتي لعبن دور الأم على الشاشة، منهن فردوس محمد، كريمة مختار، أحلام الجريتلي، عارفة عبدالرسول.