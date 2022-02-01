الطفلة سما بعد سجن المتنمر بذوي الهمم: خدت حقي وحق صحابي بالقانون

عبَّرت سما رامي إحدى المصابين بمتلازمة داون وسفيرة النوايا الحسنة، عن سعادتها بعد سجن المتهم بالتنمر على ذوي الهمم، عبر حسابه على فيسبوك، ما دفع الفتاة حينها للتقدم ببلاغ للنائب العام من خلال مقطع فيديو بعنوان، «بلاغ إلى معالي المستشار نائب عام مصر، ضد المجرم المستثمر خالد عبد الله، أرجو اتخاذ الإجراءات القانونية ضده، إحنا مش قرود ولا حيوانات إحنا بني آدمين غصب عنك، حسبي الله ونعم الوكيل».

وقالت «سما» عبر فيسبوك: «استكمالا للبلاغ إلى معالى المستشار حمادة الصاوي، النائب العام في مصر، حكمت المحكمة على المتهم اليوم، بالسجن 3 سنين مع الشغل والنفاذ وغرامة 100 ألف جنيه، أخذت حقي وحق أصحابي بالقانون».

وأضافت: «الآن في مصر أم الدنيا الدولة المصرية ممثلة في فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي شخصيا، ومعالي النائب العام المستشار حمادة الصاوي المحترم، يحموا ويصبحوا السيف والدرع لأصحاب الهمم القادرين باختلاف.. تحيا مصر».

جاء ذلك بعد أن قضت محكمة الإسكندرية الاقتصادية، الدائرة الرابعة جنح، أمس الاثنين، بحبس متهم 3 سنوات مع الشغل والنفاذ وتغريمه مبلغ 100 ألف جنيه مع إلزامه بالمصاريف الجنائية، بسبب اتهامه بالتنمر على عدد من ذوي الهمم عبر موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك».

وصدر الحكم برئاسة المستشار أحمد حسين الحداد، وعضوية المستشار محمد علي قنديل، والمستشار عمرو سليمان عبد المنعم، وحضور أحمد عبد الله وكيل النائب العام، ومصطفى يسري أمين سر المحكمة.

فيديو تنمر

البداية جاءت بعدما حققت النيابة العامة في الواقعة، وبفتح المقطع المرئي تبين أنه فيديو مدته دقيقتان لفتاة من أصحاب متلازمة داون وهي سما رامي، ومضمونة أنها تتضرر من شخص يدعى خالد عبد الله، وتقدم بلاغ للنائب العام لقيام سالف الذكر بالتنمر عليها وعلى جميع مرضى متلازمة داون، ومنذ حينها تم اتخاذ الإجراءات اللازمة.