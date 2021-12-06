«سما رامي» أول سفيرة للنوايا الحسنة: شعرت بسعادة حينما تحدثت مع الرئيس

قالت «سما رامي»، أول طالبة تلتحق بكلية النقل واللوجيستيات بالأكاديمية العربية لتكنولوجيا العلوم والنقل البحري في مصر، وأول سفيرة للنوايا الحسنة، وإحدى المشاركات في احتفالية «قادرون باختلاف»، إنها تعرضت للتنمر من قبل شخص عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، وعندما استنكرت فعلته لم يكتفِ بما فعله، واستمر في التنمر، موضحة «قلت له الرئيس السيسي عمل لنا قانون للتنمر عشان يحمينا وناخد حقنا منك».

«سما»: شعرت بسعادة كبيرة بعدما تحدثت مع الرئيس

وأضافت خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «صباح الخير يا مصر»، المُذاع على القناة الأولى، والفضائية المصرية، من تقديم الإعلاميين محمد الشاذلي وجومانا ماهر: «عملت فيديو عشان ميتنمرش علينا تاني، وبالفعل تم القبض عليه»، مشددة على أنها شعرت بسعادة كبيرة بعدما تحدثت مع الرئيس عبدالفتاح السيسي في الاحتفالية، وتابعت: «أنا وأصحابي من قادرون باختلاف نقدر نعمل كل حاجة، وأدرس في كلية النقل بالأكاديمية العربية لتكنولوجيا العلوم».

والدة سما رامي تهنئ والدة «عرام»

ومن ناحيتها هنأت سوزان طلعت والدة سما رامي، عبدالرحمن عرام أحد المشاركين في احتفالية الأمس على مشاركته في الاحتفالية وتقديم فقرة من برنامج صباح الخير يا مصر، قائلةً: «ألف مبروك، تستحق أكثر مما وصلت إليه، وأهنأ والدتك، ونتمنى أن تصبح أفضل إعلامي في الدنيا».

وأكدت سوزان طلعت، أن ابنتها تدربت مع المشاركين في الحفل منذ العام الماضي، وانضم أولياء الأمور إليهم قبل 10 أيام: «كل الكلام اللي قالته سما مكنش مترتب، حكت عن واقعة التنمر، لأنها كانت نفسها تحكيها للرئيس السيسي، وتشكره على إنه كان السبب في إصدار قانون التنمر».