كورونا على مدار 24 ساعة.. «الحكة أجدد أعراض المتحور أوميكرون»

في ظل تطور فيروس كورونا المستجد ومتحوراته وبشكل أخص للمتحور الجنوب إفريقي «أوميكرون»، تستعرض لكم «الوطن» آخر المستجدات حول الفيروس الجديد على مدار آخر 24 ساعة.

عدد حالات المصابين حتى مساء الإثنين

صرحت وزارة الصحة، مساء أمس الإثنين، عن تعافي 1891 من فيروس كورنا وخروجهم من المستشفيات والعزل الصحي، وذلك عقب تلقيهم العلاج والرعاية الصحية والبروتوكول الخاص لعلاج الفيروس، وفقًا للإرشادات الطبية اللازمة من منظمة الصحة العالمية، لترتفع حصيلة إجمالي المتعافين من فيروس كورونا إلى 358165 حتى مساء أمس الإثنين.

وكشف الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أنه سُجل 2223 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلهم للفيروس ومتحوراته، وذلك وفقًا لإجراءات التقصي والترصد والفحوصات اللازمة التي تجريها وزارة الصحة، وذلك وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، مشيرًا عبدالغفار إلى وفاة 31 حالة جديدة.

مستشار الرئيس لشؤون الصحة يحذر: الإصابات بالعائلات

صرح الدكتور محمد عوض تاج الدين مستشار رئيس الجمهورية للشؤون الصحية، أن المتحور لجديد أوميكرون منتشرًا حاليًا بالعائلات، وأن الإصابات بالجملة، محذرًا بأن بأن العديد من الإصابات لم يظهر عليها أية أعراض، وهذا يساعد بشكل كبير لانتشار الفيروس، «يجب عدم الاستهانة بكورونا حتى ولو كانت الإصابات بسيطة»، حسب قوله في مداخلته الهاتفية مع الإعلاميين خيري رمضان وكريمة عوض ببرنامج حديث القاهرة على فضائية القاهرة والناس.

أوميكرون الجديد «BA .2» أسرع في الانتشار من أوميكرون بمرة ونصف

صرح الدكتور عبدالهادي خضر أخصائي أمراض الباطنة والمناعة بالولايات المتحدة الأمريكية، بأن متحور أوميكرون الجديد BA .2 شبيه بشكل كبير مع أوميكرون، ليوضح خلال حديثه ببرنامج مساء DMC، الذي يعرض على فضائية DMC، بأن هناك تغير للكود الجيني للمتحور الجديد بالمقارنة مع أول متحور لأوميكرون، وذلك بشأن البروتينات التي تؤثر على أجزاء الفيروس، لذا تؤكد التقارير بأنه أسرع في الإنتشار من أوميكرون الجنوب أفريقي بمرة ونصف.

وأشار أخصائي المناعة بالولايات المتحدة إلى أن دولة الدنمارك هي أكثر البلاد التي انتشر بها متحور أوميكرون الجديد BA .2، بواقع 50 ألف حالة حتى الآن، مضيفًا بأن لا يوجد إختلاف في الأعراض بشكل كبير، منوهًا بأن التطعيم في الدنمارك يقدر بنحو 83%، وأن خطورة الإصابة للمطعمين أقل بنسبة كبيرة عن الغير مطعمين.

الطفح الجلدي من أبرز علامات الإصابة بـ «أوميكرون»

كشف الدكتور أحمد الأنصاري استشاري المناعة بكلية الطب جامعة عين شمس، إنه يوجد أعراض وعلامات عديدة للإصابة بالمتحور أوميكرون، من أبرزها الطفح الجلدي الذي يصل للحكة الشديدة، ويكون الطفح بكل أجزاء الجسم، ويتشابه لتورم الأصابع، وظهور بقع حمراء فوق الجلد.

وأشار «الأنصاري» إلى درجات الطفح الجلدي وحدته تختلف من شخص لآخر، بحسب حساسية الشخصية، متابعًا بأن هناك أماكن معرضة بشكل أكبر للطفح عند الإصابة بأوميكرون، ألا وهي الركبتان والمرفقان وظهر اليدين والقدمين.