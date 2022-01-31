إصابة والد ياسمين صبري بفيروس كورونا

أعلن الدكتور أشرف صبري والد الفنانة ياسمين صبري، إصابته بفيروس كورونا، موضحا أنه يعاني من الأعراض المصاحبة للفيروس من ارتفاع في درجة الحرارة، والصداع.

والد ياسمين صبري يعلن إصابته بكورونا

حيث كتب والد ياسمين صبري، خلال منشور عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك» قائلًا: «جالي كورونا من إمبارح حرارة وصداع ووجع في الجسم ووجع في الزور، حاجة وحشة»، لتتوالى عليه التعليقات التي تتمنى له الشفاء العاجل.

ياسمين صبري تكشف عن تقديمها فيلم كوميدي

وكانت الفنانة ياسمين صبري، كشفت الأيام الماضية خلال لقاءها في برنامج «Et بالعربي»، عن خوضها البطولة المطلقة الأولى لها في السينما، من خلال تقديمها فيلم كوميدي يحتوي على عدد من نجمات الكوميدية، تحت اسم «شغل عصابات»، مشيرة أنها ستجسد دور «رئيسة عصابة».

ياسمين صبري تواصل تصوير مسلسلها «دنيا»

كما تواصل «صبري» تصوير مسلسلها الرمضاني الجديد الذي يحمل عنوان «دنيا»، حيث أكدت أنها تستمر في التصوير بعد الشائعات الأخيرة التي فادت توقف التصوير.

ياسمين صبري: كنت في مدرسة حكومية

وكشفت «صبري» خلال مشاركتها في حلقة حوارية من برنامج «سبيس»، الذي أطلقه الكاتب تامر عبده أمين، عبر موقع التغريدات «تويتر» أنها كانت تعيش في الإسكندرية في أسرة متوسطة، قائلة: «مصروفي كان قليل جدا ولو خلص مع نفسي، وكنت عايشة في بيت جدي وجدتي، وفي مرحلة من حياتي كنت في مدرسة حكومية».

وتابعت: «وأنا ماشية كنت بتخيل إني هيبقى عندي أحلى حاجة في الدنيا، كنت بتخيل حاجة هتحصلي في الحقيقة، وأن هيبقى عندي أحلى جزم وشنط وبيت وعربية، وكل حاجة أحلى، ومكنش فيه أي حاجة تدل إني هحقق ده، بس كنت بشعر أني أستحق وكنت بحب نفسي».