إجازة بالتبادل على دفعتين في جامعة عين شمس بسبب كورونا

أصدر الدكتور محمود المتيني رئيس جامعة عين شمس، قرارًا بمنح العاملين في الإدارة العامة بالجامعة، ووحدات الجامعة المختلفة، إجازة بالتبادل على دفعتين، في إطار الإجراءات الاحترازية التي تتخذها جامعة عين شمس؛ لمواجهة انتشار فيروس كورونا.

مواعيد إجازة الدفعات

وتبدأ الدفعة الأولى إجازتها اعتباراً من يوم الأربعاء الموافق 2/2/2022 وحتى يوم الأربعاء 9/2/2022، وتبدأ الدفعة الثانية اعتبارا من يوم الخميس 10/2/2022 الموافق، وحتى الخميس الموافق 17/2/2022.

أعمال الامتحانات

ويستثنى من هذا القرار القائمون على أعمال الامتحانات بالكليات «مراقبين - أعمال كنترول وخلافه»، شبكة المعلومات الجامعية ووحدات تكنولوجيا المعلومات بالكليات، وعلى عمداء الكليات اتخاذ ما يرونه مناسبا نحو وضع النظام الذي يتناسب مع طبيعة العمل بالكلية، بما لا يخل بالعملية التعليمية والخدمات المقدمة للطلاب، وأعضاء هيئة التدريس.