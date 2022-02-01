القوى العاملة: تعيين 6303 شباب بالشرقية بينهم 43 من ذوى الهمم

أعلن محمد سعفان، وزير القوى العاملة، عن تعيين مديرية القوى العاملة بالشرقية لـ6303 من شباب الخريجين بشركات القطاع الخاص والاستثمارى، منهم 43 من ذوى القدرات بشهادة كعب العمل، ووفرت 313 فرصة عمل بمنشآت القطاع الخاص بنطاق المحافظة، فضلاً عن استخراج 2863 شهادة قياس مستوى المهارة، ورخصة مزاولة المهنة.

وقال مدحت الغمراوى، مدير المديرية، فى تقرير رفعه للوزير عن إنجازات المديرية خلال ديسمبر الماضى، إن المديرية فتشت فى مجال السلامة والصحة المهنية على 446 منشأة للتأكد من تطبيقها للإجراءات الاحترازية لمواجهة كورونا، وأسفر ذلك عن تحرير 239 محضر سلامة و122 حالة غلق إدارى، والمشاركة فى 80 قياساً ميدانياً ومراجعتها لـ32 منشأة، وعمل 43 حالة تحكيم طبى، ومتابعة 4 حوادث جسيمة، ومنح 9 تراخيص لمنشآت.

وفى مجال التفتيش العمالى تم التفتيش على 947 منشأة، وأسفر ذلك عن تحرير 252 محضراً، فضلاً عن التفتيش على 324 منشأة يعمل بها أطفال، ما أسفر عن تحرير 13 محضراً لمنشآت مخالفة لأحكام قانون العمل رقم 12 لسنة 2003، إضافة إلى بحث 400 شكوى للشباب من ذوى القدرات والرد عليها، وفى مجال التفتيش على شركات إلحاق العمالة بالخارج، راجعت واعتمدت 225 عقد عمل بالخارج، ومراجعة 291 تفويضاً ووكالة لشركات بها 433 فرصة عمل.