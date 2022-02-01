استكمال محاكمة المتهمين في قضية «رشوة وزارة الصحة» بعد قليل

تستكمل محكمة جنايات القاهرة المُنعقدة في التجمع الخامس، بعد قليل، جلسات محاكمة المتهمين الأربعة في القضية المعروفة إعلاميا بـ«رشوة وزارة الصحة»، التي جرى تأجيلها في جلسة أمس، من أجل سماع شهادة ضباط الرقابة الإدارية، اليوم.

وكان قد صدر قرار التأجيل برئاسة المستشار أسامة عبدالشافي الرشيدي، وعضوية المستشارين فتحي سليم محمد وسامح سعيد أحمد والدكتور عادل محمد السيوي.

أقوال الشاهد الأول

واستمعت المحكمة في جلسة أمس، إلى الشاهد الأول، في قضية رشوة وزارة الصحة، حيث قال: «تواصلي مع الرقابة الإدارية كان عن طريق الاتصالات الهاتفية وكانت هي الطريقة الأولى، أو عن طريق الذهاب للمبنى الخاص بالهيئة إذا طلب منه ذلك».

أقوال الشاهد الثاني

فيما قال الشاهد الثاني أمام هيئة المحكمة، إنه أحد الشركاء في مستشفى دار الصحة، بالإضافة إلى امتلاكه مستشفى في مصر الجديدة، وفي الفترة الأخيرة، اقترح أحد الأقارب عليه عمل مستشفى آخر، وتقدم بعدها بالفعل إلى وزارة الصحة للحصول على الترخيص للمبنى.

وفي وقت سابق أحال المستشار حمادة الصاوي النائب العام، 4 متهمين، إلى المحاكمة الجنائية في قضية رشوة وزارة الصحة.

ويواجه المتهم الأول تهمة طلب 5 ملايين جنيه، تحصل منها على 600 ألف جنيه دفعة أولى على سبيل الرشوة من أحد مالكي مستشفى خاص بواسطة متهمين آخرين مقابل استعمال نفوذه للحصول من مسؤولين بوزارة الصحة على قرارات ومزايا متعلقة بعدم تنفيذ قرار غلق المستشفى لإدارته بغير ترخيص.