الشاهد الثالث بـ«رشوة الصحة»: «افتكرت المتهمين هيطلبوا هدية لكن طلبوا 10 ملايين»

استمعت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة في التجمع الخامس، برئاسة المستشار أسامة عبدالشافي الرشيدي، اليوم، إلى الشاهد الثالث محمد أمين، في جلسة محاكمة 4 متهمين في القضية المعروفة اعلامياً برشوة وزارة الصحة.

وقال الشاهد الثالث، «مكنتش أعرف المتهم الأول محمد الأشهب، وبعد ما خلصنا القعدة جينا نمشي، لكن دكتور حسام فودة مشي معايا، وقالي القعدة دي قعدة بيزنس قولتله يعني إيه بيزنس قالي يعني إحنا طالبين 10 مليون جنيه، رحت أنا رديت عليه وقولتله ليه هو إحنا رايحين نشتري المستشفى، أنا افتكرت إنك عايز هدية بسيطة تتراوح ما بين 10 آلاف لـ20 ألف جنيه، وبعدها أنا استغربت وهو قالي إن اللي أنتم كنتوا قاعدين معاه محمد الأشهب».

اعترافات الشاهد الثالث

وأضاف الشاهد الثالث، «أنا قولت لحسام فودة إن دكتور صلاح معاه شركاء وهو هيراجع معاهم الأول، ولما مشينا كنت مستغرب، وأنا قولت لدكتور صلاح إحنا نبعد عن الموضوع دا وكفاية على كده طالما فيها رشوة، بعدها بيوم دكتور صلاح كلمني قالي تعالى أقعد معايا، ولما روحت كان معاه شركاؤه في المستشفى، وقالي أنت تعرف حسام فودة ده منين، وقولتله أنا أعرف إن ليه علاقات بس مش أكتر، ولكن دكتور صلاح قاسم وشركاؤه أخدوا قرار وبلغوا هيئة الرقابة الإدارية بموضوع الرشوة».

أسئلة المحكمة للشاهد

وسألت هيئة المحكمة الشاهد الثالث قائلة س: ما صلة مستشفى دار الصحة بدكتور صلاح قاسم؟

ج: دكتور صلاح قاسم هو أحد الشركاء في المستشفى وأنا ابن خاله.

س: كيف نما إلى علمك بوجود مشكلات في المستشفى بشأن الترخيص؟

ج: الدكتور صلاح يبقي ابن خالي وإحنا متربيين مع بعض، وحكالي عن مشكلة المستشفى بشأن الترخيص، وإن هو مش عارف يعمل إيه، وأنا قولتله اصبر هنشوف حل، وأنا أعرف حسام فودة المتهم الثالث من 5 سنوات، واتصلت بيه بحكم إن هو ليه علاقات واسعة، وأنا كلمته هاتفيا وهو جه وقعد معايا في التجمع، وقولتله إن ابن خالي عنده مشكلة في ترخيص المستشفى، هل ليك حد يحل المشكلة، وهو قالي أعرف، فاتصلت على دكتور صلاح وطلبت منه يجي يقعد معانا، ولما جه حكاله على مشكلة المستشفى.

وأضاف الشاهد الثالث: «بعدها بيومين حسام فودة كلمني، وقالي تعالى قابلني أنا جايب الناس اللي هتتصرف في حل مشلكة الترخيص، وروحت أنا ودكتور صلاح مع بعض، وقابلنا حسام فودة، ودكتور سيد الفيومي المتهم الثاني، ودكتور محمد الأشهب المتهم الأول، وقعدنا وحكينا مشكلة المستشفى، ورد عليه دكتور محمد الأشهب وقاله: اعتبر الموضوع خلصان».